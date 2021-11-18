Мнение: Моноколёса с человеческим лицом

Читатель Дмитрий пишет, что электросамокаты и тому подобный транспорт не так плох, как кажется пешеходам. Также опытный владелец моноколеса указывает на приметы, по которым можно вычислить на дороге опасных наездников. Публикую письмо:

СИМ – это средство индивидуальной мобильности – термин, предложенный Минтрансом. Сюда попадают велосипеды, самокаты, электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сегвеи, ролики, электроскейты и многое другое. Компактное устройство, предназначенное для передвижения владельца.



О себе – 33 года, женат, работаю, 10 лет за рулем, 2 года на моноколесе. Пишу это, так как некоторые считают, что самокаты – удел безработных хипстеров, которым нечем заняться. На самом деле, СИМ пользуются взрослые работающие люди, в основном 30+, так как нормальный самокат или моноколесо стоит дорого, и молодежь часто не может себе его позволить. Много людей пересели на СИМ с авто/мотоциклов. Есть на СИМ и люди предпенсионного возраста.

Почему СИМ стали популярны?

Несколько лет назад стоимость аккумуляторов, мотор-колес и электроники стала достаточно низкой, и СИМ стремительно начали набирать популярность как городской транспорт. Самокаты и моноколёса сокращают время потраченное на дорогу от дома до работы, да ещё и сокращают расходы на транспорт [жадный еврей.jpg].

1 киловатт/час (~5 рублей) позволяет проехать километров 30 (зависит от скорости). Плюс СИМ прекрасно дополняют автомобили и метро как транспорт последней мили. Мой путь до работы (автобус + метро + километр пешком) занимал от 1 часа 10 минут до полутора часов. С моноколесом (колесо + метро + колесо) я стал стабильно доезжать за 50 минут. На авто тот же путь – примерно 2 часа по пробкам.

На всякий случай скажу, что петербургские дождь и снег моноколесу не помеха. Единственное неудобство зимой – перед помещением надо по максимуму вытряхнуть снег из колесной арки, или он растает грязной лужей.

В чем проблема с СИМ?

1) Отсутствие инфраструктуры. Тут я имею ввиду велодорожки и пешеходную инфраструктуру. Десятилетиями градостроители игнорировали этот вопрос, мотивируя тем, что на велосипедах ездят всего полтора землекопа, и велодорожки никому не нужны. В последнее время стали происходить изменения к лучшему, но очень много новых велодорожек ведут из ниоткуда в никуда. А нужна именно связная сеть велодорожек.

Для примера можно привести карту велодорожек Петербурга:

Про тротуары отдельная тема – часто они узкие, перегорожены столбами и рекламными стендами. Нельзя разъехаться, соблюдая безопасный интервал.

В идеальном мире СИМ передвигались бы по велодорожкам, не раздражая пешеходов на тротуарах и водителей на дорогах общего пользования.

2) Назову это болезнью роста. Тут 4 подпункта:

— СИМ – это непривычный на наших улицах транспорт. Если к авто и велосипедам все привыкли, то самокаты и моноколеса – диво дивное. На тротуарах люди пугаются, так как не привыкли, что на тротуаре кто-то движется быстрее пешехода. На автодорогах водители не знают, чего ожидать от СИМ и, зачастую, их не видят (хотя с мотоциклами та же проблема).

— Некоторые люди покупают (берут на прокат) СИМ впервые, не знают их особенностей, и до первого происшествия считают себя неуязвимыми королями дорог и тротуаров. Особенно это касается тех, кто не ездил на велосипеде и не имеет водительских прав. Почему до первого происшествия? Потому что на СИМ, в отличие от авто, человека не защищает стальная коробка. И при столкновении зачастую страдает именно пользователь СИМ. Ни одному здравомыслящему человеку не захочется повторять этот болезненный опыт. Хотя лично у меня ничего такого не было – видимо, стаж вождения сказывается.

— Некоторые считают людей на СИМ безумными гонщиками, хотя на самом деле люди просто едут на работу/с работы или по другим делам. На СИМ это быстрее и удобнее.

— Про воинствующих луддитов не буду – и так всё понятно.

3) Усугубляют проблему многочисленные прокатные самокаты и курьеры. Для них время – деньги, и они вынуждены выбирать самый быстрый путь, но не всегда самый безопасный.

4) Неясный правовой статус. Если мощный самокат ещё можно подвести под определение мопеда, то с моноколесом вообще ничего не понятно. Этот вопрос как раз сейчас пытаются отрегулировать.

История регулирования:

Темой поправок в ПДД занимаются как минимум 2 года. 1-я версия поправок появилась 31 октября 2019: https://regulation.gov.ru/projects#npa=96588

2-я версия вышла 20 апреля 2020 г. – сюда я сам писал замечания: https://regulation.gov.ru/projects#npa=99009

Также было несколько заседаний Общественной палаты, куда были приглашены представители сообщества пользователей электротранспорта:

https://www.youtube.com/watch?v=o1cWFsFsJXo

https://www.youtube.com/watch?v=Bi-vzu1PSDM



Замена ограничения мощности 250Ватт на ограничение веса 35 килограмм была как раз предложена представителями сообщества. Так что Минтранс постарался учесть мнения всех сторон и в целом оставил приятное впечатление.

На текущий момент (судя по сообщениям в СМИ) готова финальная версия поправок, но её текста пока нет. Журналисты как всегда не хотят предоставлять первоисточники информации и нам приходится довольствоваться вольными пересказами.

Вызывает вопрос ограничение скорости 25км/ч – на тротуарах это нормально, но на дорогах общего пользования это было бы странно, особенно с учетом того, что для велосипедов таких ограничений нет.

Почему старое ограничение 250Ватт не подходит?

— 250 Ватт – это механическая мощность в режиме длительной нагрузки. Она зависит не только от мотора, но и от батареи и контроллера. Такое можно померить только в лаборатории. Мощность, которую пишут производители, часто завышена по маркетинговым соображениям.

— 250 Ватт механической и 250 Ватт электрической мощности – это не одно и то же. В 250Ваттный мотор кратковременно можно вкачать около киловатта электрической мощности (КПД сразу просядет и механическая мощность в пике будет Ватт 400), но после этого он сгорит.

Старое ограничение по мощности работало бы при условии обязательного тестирования и сертификации всех моделей СИМ. А это ударило бы по кошельку потребителя.

С точки зрения пользователя СИМ 250 Ватт – это очень мало. Этого может не хватить даже чтобы заехать на пологий пандус или лёгкую горочку. С моноколесами ещё большая проблема – там мощность это безопасность, так как именно мощность моторколеса удерживает человека от падения. Минимальная безопасная мощность мотора моноколеса начинается, на мой взгляд, от 800 Ватт.



Нужно было придумать другое ограничение, которое не пускало бы мопеды и прочих динозавров на тротуар. Масса 35 кг – не идеальное решение, но лучшее из того, что можно придумать, и из того, что можно быстро измерить при остановке СИМ инспектором ГИБДД.

Моё мнение по поводу регулирования СИМ:

— Надо руководствоваться тем, что СИМ в первую очередь выполняют транспортную функцию. Человек, который едет на работу на СИМ, не занимает место в общественном транспорте и не занимает место на дорогах общего пользования. Если СИМ станут популярны, разгрузится общественный транспорт и на дорогах станет меньше пробок. Соответственно вводить поправки в ПДД надо очень осторожно – чтобы люди, которые ездят на СИМ, не пересели обратно на авто.

— СИМ на тротуарах – отдать приоритет пешеходам – то есть при любых происшествиях будет виноват СИМ (если только пешеход не устроил ДТП специально – вынужден сделать такую оговорку, потому что некоторые считают забавным специально прыгнуть под колесо и напугать моноколесника). Ограничение скорости – только при совместном движении с пешеходами. Часто бывает, что есть широкий пустой тротуар, а рядом по дороге едут машины со скоростью 60 + не штрафуемые 20. Тротуар в этом случае будет безопаснее.

— СИМ на дорогах общего пользования – вполне подойдут ПДД для мопедов, ничего нового придумывать не нужно. Шлем + что-нибудь светоотражающее одевать обязательно.

Что делать если вам встретился СИМ?

— Если прокатный самокат – держитесь подальше. Не факт что он успел научиться ездить/не факт что у него работают тормоза.

— Не прокатный – ничего делать не надо. Водитель СИМ так же как и вы не заинтересован в каких либо происшествиях.

— Курьер – лучше пропустить. Он спешит, чтобы не получить штраф от системы.

— Если Вы в авто и рядом по дороге едет СИМ – считайте что это мопед. Не надо бибикать, подрезать, снимать на телефон и т.п.

На этом вроде всё…