 

Онкологи рассказали о симптомах, указывающих на рак простаты

18.11.2021, 11:42, Разное
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Рак простаты – это самый частый вид онкологии среди мужчин старше 60 лет. Специалисты напомнили о симптомах, которые указывают на данное заболевание.
По заказу GenesisCare и Prostate Cancer Research, исследователи провели анкетирование, которое показало, что женщины на 27% чаще изучают симптоматику рака простаты, чем мужчины. Нередко мужчины даже не замечают симптомы болезни. Признаки заболевания, как правило, не видят до тех пор, пока простата не становится довольно большой, что оказывает давление на уретру.

Первыми симптомами наличия опухоли считаются проблемы с мочеиспусканием, особенно частые позывы ночью. Также появляются затруднения в начале мочеиспускания или долгое мочеиспускание со слабой струей. Насторожить должна кровь в моче, эректильная дисфункция, чувство жжения. Если злокачественный процесс перейдет на другие органы, то житель заметит боль в костях, яичках, спине, будет теряться вес.

Увеличение простаты не всегда говорит об онкологическом процессе. Зачастую это вызывается возрастными преобразованиями. При возникновении какой-либо настораживающей симптоматики необходимо обращаться к врачу.

Источник: ufatime.ru



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