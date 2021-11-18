Специалисты: Исключение из рациона фастфуда поможет снизить риск развития диабета

Диетологи напоминают, что диабет – это опасная болезнь, которая уносит жизнь многих людей. Эксперты рассказали, как исключать риски возникновения заболевания.

Специалисты отмечают, что имеется в виду диабет второго типа, так он взаимосвязан с питанием и образом жизни людей. Имеется много причин формирования болезни, но главным фактором считается избыточное употребление фастфуда и сладостей.

Как пишет «iReactor», специалисты рекомендуют ограничивать или совсем исключать продукты, содержащие большое количество сахара. Такие лакомства необходимо заменять сложными углеводами, которые имеются в цельнозерновых продуктах и овощах.

Ученые предупреждают, что в одной банке кока-колы имеется 39 граммов сахара, что уже считается избытком для употребления каждый день. Люди даже не думают о таком факте, но к 2045 году исследователи предрекают, что диагноз диабет будет у каждого десятого человека.

Источник: inforeactor.ru