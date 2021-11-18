 

Фанаты Волочковой заподозрили, что она рассталась с новым избранником

18.11.2021, 11:42, Разное
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Фанаты известной российской балерины Анастасии Волочковой заподозрили, что она рассталась со своим новым избранником по имени Владимир. Экс-прима Мариинского театра заинтриговала общественность новой публикацией в социальной сети Instagram.
Последние несколько недель Анастасия Волочкова рассказывала о своем новом мужчине. Она называла его замечательным человеком. Избранник дарил ей роскошные букеты цветов, поддерживал в трудную минуту, всегда находился рядом.

Недавно Волочкова отправилась в Турцию без него. Фолловеры балерины посчитали данную ситуацию очень странной. Тогда балерина успокоила подписчиков, заявив, что Владимир присоединится к ней попозже. Однако житель так и не прилетел к балерине на курорт.

После того, как Волочкова вернулась из Турции в Москву, она стала публиковать загадочные публикации. На одном из снимком артистка показала большой букет белых роз. На днях она сама посетила грузинский ресторан, ничего не сказав о своем избраннике.

В описании к публикации Волочкова упомянула о предательстве. По словам королевы шпагатов, она не любит вранье и все, что с ним связано. В то же время она отметила, что на сегодняшний день является счастливой женщиной. Волочковой очень нравятся белые цветы и в целом все светлое, в том числе, поступки и души людей. Однако она не любит слабость, вранье и не добропорядочность.

Сказанные слова напугали фанатов Анастасии Волочковой. Многие подумали, что новым постом она намекнула на расставание с Владимиром. Подобные мысли у пользователей Сети начали появляться во время ее отдыха в Турции, пишет портал «Слово и дело».



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