Бурбу охраняет одна из стран НАТО, автомобиль, на котором он передвигается, принадлежит посольству США – Бутусов

“Мы услышали от [cпикера украинской делегации в ТКГ Алексея] Арестовича, от [главы фракции “Слуга народа” в парламенте] Давида Арахамии хорошие слова про украинских разведчиков, которые проводят хорошие операции. Я хочу сказать, в чем лицемерие и паскудство того, что делает господин Арестович тут в эфире. Возможно, не было предательства. Так скажите пожалуйста, а почему тогда после такой успешной операции [по задержанию украинскими спецслужбами наемников ЧВК “Вагнер”], где не было с точки зрения [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака и Арестовича предательства, 5 августа 2020 года, напоминаю, через 5 дней после провала операции, был уволен указом президента глава ГУР МО Василий Бурба. В течение месяца были уволены все руководители этой спецоперации, успешной, как мы видим из расследования Bellingcat, почему с них сняли охрану. Почему это было сделано?” – сказал Бутусов.

По его словам, бронированный автомобиль, на котором передвигается Бурба, принадлежит посольству США в Украине.

“А охрану обеспечивают страны НАТО. Организовано это странами НАТО… Всех этих людей уволили мгновенно за одно – они хотели доставить в Украину 28 российских террористов, а их решили запугать, чтобы они никогда больше даже в мыслях не имели, что хоть одного россиянина украинская разведка должна схватить”, – добавил журналист.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе “ЛНР” и “ДНР”, однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, заявлял экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявлял, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Он сказал, что ничего не знает ни о каком “сливе”, а в ответ на уточнение журналиста, планировалась ли подобная операция, спросил, зачем задавать такие провокационные вопросы президенту Украины.

В июне 2021 года Зеленский сравнил сценарий спецоперации с вагнеровцами с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. “Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда”, – заявлял Зеленский.

7 сентября 2021 года американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК “Вагнер”.

12 сентября глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что в 2018 году ГУР Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года СБУ предложила ГУР “попробовать вытащить” часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом, было начато “специальное мероприятие” – ВСК настаивает именно на этом термине.

По словам Безуглой, это было сугубо украинское “специальное мероприятие”, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

15 ноября ВСК подтвердила существование спецоперации украинских спецслужб и сообщила, что выяснила несколько вариантов ее проведения.

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