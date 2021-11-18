Власова о “Танцах со звездами”: Мне платили гонорар. Но это не тот гонорар, ради которого я бы участвовала

“Мне платили гонорар. Но дело в том, что это все-таки не тот гонорар, ради которого я бы участвовала. Моя любовь к танцам – единственная безумная причина. Я понимаю, что в жизни не собрала бы себя так до кучи, а там я прошла просто мясорубку – эмоциональную, физическую, когда нет выхода”, – заявила певица.

По словам артистки, после проекта она поняла, что является намного сильнее, чем могла себе представить.

ВИДЕОВидео: Независимые / YouTube

Контекст:

Власова выступала на паркете в паре с хореографом Максом Леоновым. Они покинули шоу после восьмого эфира.

Артистка родилась в Киеве 8 апреля 1978 года. Окончила музыкальное училище имени Глиера. 10 лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологическим заболеванием. В 2017 году из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии артистка снова попала в больницу. По словам певицы, болезнь наступила внезапно, невзирая на здоровый образ жизни.

Власова воспитывает дочь Нину (2004). Ее отец – экс-продюсер украинско-российской группы “ВИА Гра” Дмитрий Костюк. В сентябре 2021 года Власова призналась, что вышла за него замуж, потому что забеременела.

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