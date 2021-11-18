 

Власова о “Танцах со звездами”: Мне платили гонорар. Но это не тот гонорар, ради которого я бы участвовала

18.11.2021, 11:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мне платили гонорар. Но дело в том, что это все-таки не тот гонорар, ради которого я бы участвовала. Моя любовь к танцам – единственная безумная причина. Я понимаю, что в жизни не собрала бы себя так до кучи, а там я прошла просто мясорубку – эмоциональную, физическую, когда нет выхода”, – заявила певица.

По словам артистки, после проекта она поняла, что является намного сильнее, чем могла себе представить. 

ВИДЕОВидео: Независимые / YouTube
Контекст:

Власова выступала на паркете в паре с хореографом Максом Леоновым. Они покинули шоу после восьмого эфира.

Артистка родилась в Киеве 8 апреля 1978 года. Окончила музыкальное училище имени Глиера. 10 лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологическим заболеванием. В 2017 году из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии артистка снова попала в больницу. По словам певицы, болезнь наступила внезапно, невзирая на здоровый образ жизни.

Власова воспитывает дочь Нину (2004). Ее отец – экс-продюсер украинско-российской группы “ВИА Гра” Дмитрий Костюк. В сентябре 2021 года Власова призналась, что вышла за него замуж, потому что забеременела.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Историю переписки из WhatsApp можно будет перенести в Telegram

26.09 / “Халатность, теракт или неисправность”. Кучер назвал версии крушения самолета Ан-26Ш

19.11 / В ЕС согласовали работу над третьим пакетом санкций против Беларуси, в Украине выбрали эскиз большого герба. Главное за день

26.02 / Клип группы Kazka на песню “Плакала” за два с половиной года посмотрели более 360 млн раз

17.02 / В Украине разрешили проводить матчи со зрителями с 18 февраля

11.08 / Байден поддержал участников протестов в Белоруссии

17.10 / Эксперт: Суд над Саркози может вскрыть причины интервенции в Ливию в 2011 году

19.07 / Украинских пограничников избили и лишили оружия на границе с Россией

23.09 / SZ – в Германии возмущены бездействием правоохранительных органов в связи с предвыборными выходками неонацистов

20.08 / Байден назвал срок завершения эвакуации американцев из Афганистана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика