 

Россиянина Ардзинбу, которого в Украине разыскивают по статье о терроризме, назначили “главой МИД Абхазии”

18.11.2021, 11:34, Новости дня
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Предыдущий “министр” уволен “в связи с переводом на другую работу”.

Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.

В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинбе в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования “Бессарабия” на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации “ДНР”.

Экс-глава СБУ Василий Грицак называл Ардзинбу куратором создания “Бессарабской народной республики” на территории Одесской области. О причастности Ардзинбы к террористическим актам в Украине заявлял и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

В ноябре 2016 года на тот момент начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик упоминал Инала Ардзинбу как непосредственного руководителя плана по дестабилизации Украины, организатора акций, которые должны были привести к внеочередным выборам.

Контекст:

Ардзинба – россиянин. В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин присвоил Ардзинбе новый классный чин – действительного государственного советника третьего класса. Согласно российскому законодательству, чин присваивается пожизненно и соответствует воинскому званию генерал-майор.

Абхазия, как и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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