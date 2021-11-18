Вдовий горб у 25-летних – Личное мнение

Заметила за собой такую вещь: я перестала угадывать точный возраст женщины со спины.

Раньше было так: идёт передо мной старушка с холкой на шее, известной в народе как «вдовий горб», оборачивается — да, действительно, старушка.



Фото: istockphoto.com

Сейчас вижу бабушку, та оборачивается: а там и не бабушка вовсе, а молодая женщина. Иногда — девушка.

У людей моего поколения и младше — ужасные осанки.

Все подруги моей мамы — женщины за 60 — ходят прямо. Все их дочери — сутулые: шеи укорочены, спины — колесом. Вроде, молодые ещё женщины, а несут себя как глубоко пожилые женщины.

Причина тому одна: образ жизни. У нас — детей цифровой эпохи — он значительно отличается от образа жизни наших родителей.

Мы по несколько часов в день, склонив голову, пялимся в смартфоны.

Как минимум, по полдня проводим за компьютером, совершенно не думая об осанке: выдвинули шею вперёд, уткнулись чуть ли не носом в монитор, закинули ногу на ногу и забыли обо всём, кроме работы.



Фото: istockphoto.com

Если честно, прямо сейчас, печатая эти строки, я поймала себя на том, что задняя поверхность шеи у меня затекла, а плечи подтянулись к ушам. Спина тоже ноет. Плохо, Лена, очень плохо.

Впрочем, я точно знаю, что буду делать, закончив писать этот пост: массаж.

Мои мышцы спины и шеи нуждаются в снятии напряжения. И я их массирую: ежедневно и уже много лет. Это и только это позволяет мне сохранять более-менее нормальную осанку и жить без боли в спине.

Понятно, что таскаться каждый день на массаж к мануальщику — полезно, приятно, но, увы, нереально. Ни мне, ни вам.

Однако расслабить напряжённые, задубевшие мышцы, усилить кровоток в области спины и шеи, сделать мышцы эластичнее — необходимо.

Я спасаюсь массажным ковриком и подушкой Pranamat.

Полежав после утомительного рабочего дня на «иголках», я чувствую себя не просто легко и бодро, будто бы заново родилась. Я, в прямом смысле слова, ощущаю себя выше и гибче. Это трудно описать. Это нужно попробовать.

Если ты находишься в одном положении — уткнулась в компьютер, смартфон, сидишь за рулём — мышцы устают и перекладывают свою нагрузку на соседние группы.

Те же, в свою очередь, не предназначены для такого положения, и получая несвойственную им статическую нагрузку, спазмируются и тянут за собой третьи, четвёртые и так далее группы мышц.

В итоге, даже после изменения положения тела, ты вся скособоченная. Кривая, сутулая. Что хуже всего, спазмированные мышцы сами по себе могут расслабляться месяцами.

Вот почему так важно целенаправленно расслабить затёкшие мышцы. Ложитесь на Pranamat Eco и встаёте как новенькая. Нет зажимов, спазмов, а значит нет и старческой спины.

Кстати, ещё интересный факт про то, как мышцы перекладывают работу. По цепочке мышцы спины и груди способны так передать нагрузку даже на лицевые мышцы. Устаёт спина — перекашивает лицо.

Обратите внимание на лица людей, проводящих за компьютером целый день.

Перенапряжение шеи — прямой путь к головной боли. А также к отёкам лица, мешкам и серости кожи из-за нарушения кровоснабжения и оттока лимфы.

С комплектом Pranamat Eco и подушкой размять шею — дело десяти минут. Вы получите качественный массаж затылка, плеч и, что самое важное, дельт.

Как результат — не только хорошее самочувствие, но и молодое лицо.

Если раньше я дарила Pranamat людям постарше, то в этом году куплю на Новый год и своим 25-летним знакомым. Просто потому, что сегодня боли в спине, плохие осанки, деревянные походки торсом вперёд, укороченные шеи и даже горбы значительно «помолодели».



Фото: istockphoto.com

В детстве «вдовьи горбы» я видела только совсем уж у пожилых женщин. Сегодня эти шишки я постоянно наблюдаю уже у 30-летних.

Такое нельзя пускать на самотёк. Плохая осанка не просто старит похлеще морщин, но и всегда заканчивается жизнью, в которой много — физической боли.

Начать заниматься осанкой — никогда не поздно. То, что её можно исправить не позднее, чем в подростковом возрасте, — это миф. Я свою исправила значительно позже: в возрасте за 30.

Ваша осанка — в ваших руках независимо от того, сколько вам лет. Я в это действительно верю.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую! По ссылке или с промокодом MIRO на сайте вам откроется доступ на Чёрную пятницу — ловите момент, он закроется через 48 часов.

А как вы оцениваете свою осанку? На сколько баллов по 5-балльной шкале? Пытаетесь улучшить или отчаялись?

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