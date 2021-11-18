Китайские учёные доказали пользу чая и кофе



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Исследователи полагают, что чай и кофе влияют на организм схожим образом. Оба напитка содержат антиоксиданты и полифенолы, эти вещества помогают поддерживать нормальные уровни кровяного давления, защищают сосуды от повреждения и улучшают кровоток в мозгу. Предыдущие исследования показывают, что чай и кофе снижают риски развития диабета 2-го типа и различных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии и ишемии.

Чтобы выяснить, какой эффект оказывают чай и кофе на развитие неврологических нарушений, ученые обратились к данным UK Biobank, крупной биомедицинской базы данных Великобритании. Они проанализировали данные более 365 тысяч человек возрастом от 50 до 74 лет. В исследовании учитывалось количество выпиваемого чая и кофе, насколько часто развивается деменция или случается инсульт, а также пол, возраст, образ жизни и сопутствующие заболевания.

При этом сами китайские специалисты отмечают уязвимое место в исследовании. В банке были только данные о том, сколько кофе и чая пили испытуемые в момент включения в статистику, но неизвестно, как менялся этот показатель со временем.

Положительное влияние тонизирующих напитков на нервную систему учёные заметили давно. Так исследование 2018 года показало, что некоторые вещества из кофе защищают нейроны при болезни Паркинсона.