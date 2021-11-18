 

Китайские учёные доказали пользу чая и кофе

18.11.2021, 11:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Исследователи полагают, что чай и кофе влияют на организм схожим образом. Оба напитка содержат антиоксиданты и полифенолы, эти вещества помогают поддерживать нормальные уровни кровяного давления, защищают сосуды от повреждения и улучшают кровоток в мозгу. Предыдущие исследования показывают, что чай и кофе снижают риски развития диабета 2-го типа и различных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии и ишемии. 

Чтобы выяснить, какой эффект оказывают чай и кофе на развитие неврологических нарушений, ученые обратились к данным UK Biobank, крупной биомедицинской базы данных Великобритании. Они проанализировали данные более 365 тысяч человек возрастом от 50 до 74 лет. В исследовании учитывалось количество выпиваемого чая и кофе, насколько часто развивается деменция или случается инсульт, а также пол, возраст, образ жизни и сопутствующие заболевания. 

При этом сами китайские специалисты отмечают уязвимое место в исследовании. В банке были только данные о том, сколько кофе и чая пили испытуемые в момент включения в статистику, но неизвестно, как менялся этот показатель со временем. 

Положительное влияние тонизирующих напитков на нервную систему учёные заметили давно. Так исследование 2018 года показало, что некоторые вещества из кофе защищают нейроны при болезни Паркинсона. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Будет три волны: академик РАН сделал мрачный прогноз по эпидемии COVID-19 в России

25.07 / Мнение: Прикрылись ветеранами

21.05 / Мнение: Нежизнеспособная концепция

02.11 / Первый в истории Молдавии кандидат-трансегендер выбыл из президентской гонки

15.07 / Политик о поведении Лукашенко перед выборами: Все-таки испугался

09.09 / Тихановская обратилась за помощью к россиянам: Поддержите белорусов

01.05 / 5 самых стильных монархов недели (24-30 апреля)

30.08 / Мнение: Гигантский китайский космический корабль

10.10 / Губернатор Краснодарского края запретил нашествие саранчи

20.06 / Ученые опровергли прямую связь между раскапыванием средневековых захоронений и их ограблением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика