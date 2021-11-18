 

Впервые за 13 лет: москвичам пообещали рекордно низкое атмосферное давление

18.11.2021, 11:24, Разное
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Атмосферное давление в Москве в субботу будет рекордно низким. Об этом жителей столичного региона предупредил российский метеоролог, ведущий специалист центра “Фобос” Евгений Тишковец.

Тишковец сообщил, что 20 ноября давление понизится до 716 миллиметров ртутного столба, что метеоролог назвал “барической пропастью”. Специалист обратил внимание, что такое давление на 30 единиц ниже нормы: для человека это сопоставимо с нахождением на высоте 300 метров, сообщает телеканал “360”.

Евгений Тишковец добавил, что такие показатели уступают абсолютному суточному рекорду для 20 ноября. Тогда атмосферное давление упало до отметки в 721,8 миллиметра ртутного столба, передает “Радио 1”.



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