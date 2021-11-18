Мнение: США vs Китай. Перспективы военно-морского соперничества

Историк Илья Топчий о перспективах военно-морского противостояния США и Китая.

Американский флот слабеет. Китай получает исторический шанс

Вступление.

Англосаксонская цивилизация развивалась, как классическая талассократия. Островные государства со слабыми или отсутствующими сухопутными противниками строили свое могущество на контроле водных путей и водных пространств.

Основой вооруженных сил при этом становился флот (как средство создания господства или превосходства). Позже, с развитием научно-технического прогресса, к нему добавились авиация, ракетные и космические силы. Важным дополнением послужили средства нелетальной, информационной и психологической борьбы.

Длительное время пальму первенства среди англосаксонских государств занимала праматерь всей цивилизации – Великобритания. После Второй мировой войны она уступила лидерство США.

Опорой владычества на море стали авианосцы. Настоящие плавучие аэродромы, они сочетали в себе военно-морские и военно-воздушные силы и имели радиус поражения (при помощи дислоцированных на них авиакрыльев) в сотни километров. Они уверенно заняли место прежних главных ударных кораблей с артиллерийским вооружением, сравнительно низкой точностью и радиусом поражения в десятки километров – линкоров.

В августе 2021 года новейший американский авианосец нового типа, «Джеральд Форд» (номер CVN-78) вместе с «нимитцем» «Дуайтом Эйзенхауэром» (CVN-69) встал на полугодичный ремонт в доке военно-морской базы (ВМБ) в Норфолке (в Вирджинии, на восточном побережье США). По мнению некоторых прогнозистов, впервые за долгие десятилетия американские военно-морские силы (ВМС) оказались в нижней точке оперативной и боевой готовности.

Подобное могло послужить шансом для Китая, неуклонно наращивавшего свой флотский потенциал в намерении совершить «прыжок дракона» на историческую вотчину на Тайване и зорко следившего за любыми телодвижениями своего основного заокеанского оппонента.

Американский военно-морской флот (ВМФ) в наши дни.

Американский ВМФ сегодня – самый многочисленный флот на планете. Он включает в себя 490 кораблей, свыше 2600 самолетов, более 347 тысяч военных моряков и почти 280 тысяч служащих гражданского персонала. Тем самым, потенциал ВМС под звездно-полосатым флагом вырос при-мерно на 5% за последние 10 лет.

Корпус морской пехоты (КМП) США служит важным дополнением ВМФ. Он насчитывает свыше 180 тысяч морских пехотинцев (не считая гражданских служащих) и более 1300 самолетов.

Указанные показатели не включают ряд ведомств и служб. Например, командование морских перевозок, организационно включенное в транспортное командование США (логисты ВМФ), и некоторые прочие. Кроме того, не указаны силы резерва ВМФ и КМП США.

Основой американских ВМС выступают 11 атомных авианосцев – самых больших на Земле. Ещё три списанных авианосца – один атомный и два неатомных, – по некоторым данным, находятся в резерве («пребывают в отстое»).

В том числе десять из указанных одиннадцати в строю – класса «Нимитц», с паровой катапультой. Они были введены в строй с 1975 по 2009 годы (номера CVN с 68 по 77). Ещё один, нового типа, с электромагнитной катапультой и уменьшенным за счет ряда усовершенствований и автоматизации систем экипажем – «Джеральд Форд» (CVN-78), «авианосец 21 века» (CVN-21).

Амбициозная американская кораблестроительная программа, опубликованная в виде различных документов в 2015-2018 годах, предусматривала сохранение силы из более, чем 350 кораблей, в ближайшие 30 лет. В том числе предполагалось наличие 12 атомных авианосцев.

Стоит отметить, что программа строительства «авианосцев 21 века» определенным образом напоминает оную у «Нимицев». То есть, склонна к слабо прогнозируемому увеличению. Поначалу было запланировано три, в настоящий момент – пять единиц.

С учетом того, что «Рейган» (CVN-76) и «Буш» (CVN-77) будут списаны в 2050-х и 2060-х годах, а «Стеннис» (CVN-74), «Трумэн» (CVN-75) и «Вашингтон» (CVN-73) – в 2040-х годах, потребуется строительство не менее, чем семи-восьми «авианосцев 21 столетия» к середине 2040-х годов. И указанные показатели – не факт, что являются пределом.

Кроме того, отдельного рассмотрения заслуживают УДК (универсальные десантные корабли) в составе КМП. За счет размещения на их борту, помимо вертолетов, эскадрилий самолетов с вертикальных и укороченным взлетом, а также конвертопланов (всего – от 22 до 46 летательных аппаратов, в зависимости от номенклатуры и комплектности), они сегодня фактически превращены в авианесущие и вспомогательные.

В строю сегодня – девять таких кораблей (два типа «Америка» и семь класса «Уосп»). Запланирована постройка и ввод в строй ещё 9 УДК типа «Америка» до 2054 года. Кроме того, два старых УДК класса «Тарава» находятся в резерве.

Остальные силы флота включают в себя 21 крейсер типа «Тикондерога», 70 эсминцев (68 класса «Эрли Бёрк» и два типа «Зумвольт»), 69 АПЛ – атомных подводных лодок (18 класса «Огайо», 28 типа «Лос-Анжелес», три класса «Сивульф», 19 класса «Вирджиния»), прочие корабли и суда. Ещё один крейсер, 10 эсминцев (девять «Бёрков» и один «Зумвольт») и до 80 других килей строится.

Американский флот на дежурстве: fleet in being.

Стоит отметить, что с распадом СССР Россия перестала на долгое время служить приоритетной целью для американских ВМФ. Корабли под звездно-полосатым флагом развертывались теперь прежде всего на Ближнем Востоке (Ирак, Иран) и на Дальнем Востоке (против Китая).

После разгрома Ирака в ходе операции «Буря в пустыне» страна длительное время находилась под наблюдением военных сил Пентагона. Не стали исключением и ВМС. В районе Персидского залива (зона ответственности 5-го флота) с 1991 по 2003 годы стандартно несли дозор одна-две АУГ (авианосных ударных группы) – соединения кораблей с авианосцем в качестве ударного ядра, под флагом контр-адмирала каждая.

В Японии на ВМБ в Йокосуке (зона ответственности 7-го флота) с 1973 года на постоянной основе дислоцируются американские АУГ. В настоящий момент обязанность службы на «передовом рубеже развертывания» возложена на авианосец «Рональд Рейган» (CVN-76).

После захвата Ирака коалиционными войсками во главе с США в 2003 году патрулирование ближневосточных вод Аравийского моря не прекратилось. Теперь целью выступал Иран – следующая мишень для нападения в обозначенной американской элитой во главе с Джорджем Бушем-младшим «оси зла». Планы нападения на данное государство, наследника древних традиций персидских царей Дария и Ксеркса, к тому же осмелившегося разрабатывать собственную ядерную программу, продолжали разрабатываться с 2004 года.

Непосредственно силы ближневосточного патрулирования включали в себя две американские АУГ, сменявшиеся по ротации каждые полгода. Их сопровождал ослабленный ордер из двух-трех крейсеров типа «Тикондерога», нескольких эсминцев «Эрли Бёрк» и прочих вымпелов, входивших в охранение.

Периодически, в процессе смены при ротации, АУГ «перекрещивались» между собой. В таком случае наряд сил, развернутых против Ирана, оказывался увеличен на короткий промежуток времени. Порой, с участием французского авианосца «Шарль де Голль», часто посылаемого официальным Парижем на различные мероприятия, на Ближнем Востоке (БВ) оказывалось до четырех западных авианосцев единовременно.

Последнее имело место быть, например, в феврале 2011 года. А также в отдельные эпизоды с 2013 по 2015 годы, когда Запад осуществлял широкомасштабное развертывание своих вооруженных сил, направленное против Сирии.

Однако первоочередным направлением считалось (и считается по сей день) китайское. Официальный анонс 2010 года, в частности, предусматривал следующее соотношение корабельных группировок: 60 вымпелов против Китая и 40 единиц – против Ирана. По проекту 2015 года, не менее 60% американского флота должно было быть развернуто против Китая.

«Ядерная сделка» с Ираном в июле 2015 года, связанная с отменой ряда санкций в обмен на ряд уступок по иранской атомной программе, имела последствия и для американского флота. С данного момента воды Аравийского моря и Персидского залива резала только одна американская АУГ, дополняемая иногда французской (в 2021 году – британской, с новым английским авианосцем «Куин Элизабет»).

В 2017 году американское авианосное ударное соединение (АУС) из трех авианосцев («Рональд Рейган», «Нимитц» и «Рузвельт», CVN-76, CVN-69 и CVN-71) под началом вице-адмирала впервые за много лет провело учения против Китая и КНДР. Вскоре практика оказалась повторена. При этом действия американских военных моряков часто носили провокационный характер (действовали вблизи от китайских территориальных вод).

С 2009 года начинается развертывание дополнительных сил против России. Сперва группировка из эсминцев ПРО в Средиземном море (формально направленных против Ирана) насчитывала два эсминца. Позже она оказалась увеличена до четырех эсминцев и в 2014-2015-годах – до семи-восьми вымпелов кораблей данного типа.

В мае 2019 года впервые за долгие десятилетия авианосец «Рузвельт» (CVN-71) участвовал в учениях на Аляске (напротив Камчатки и Чукотки). В 2021 году учения в данном регионе, с участием американской АУГ, оказались повторены. Это означало уже непосредственное развертывание флота США против России.

В период президентства Трампа активность американского флота пребывала на довольно высоком уровне. В море на регулярной основе находилось до шести-семи авианосцев (и часть оставалась в портах).

Однако с уходом Трампа и переходом правления в Белом Доме к Байдену ситуация изменилась. Отмечалось значительное снижение оперативной готовности ВМС США. Многие корабли основного класса встали на ремонтные и обслуживающие работы.

Фактически, к 2021 году боеготово – даже не в море, просто боеготово, – оказалось только шесть-семь авианосцев. Такая же ситуация сохраняется по сей день.

В августе 2021 года «Джеральд Форд» (CVN-78) и «Дуайт Эйзенхауэр» (CVN-69) встали на полугодичный ремонт. Чуть ранее, на период с марта по ноябрь 2021 года, в доке оказался «Нимитц» (CVN-68). Взамен с ремонта вышел «Джордж Буш» (CVN-77).

В строю по-прежнему находилось только чуть больше половины американских атомных авианосцев (шесть из одиннадцати единиц). Непосредственно в период с августа по начало ноября 2021 года указанное количество оказалось даже меньше половины, пять из одиннадцати кораблей данного класса.

Вступление в строй нового «авианосца 21 века» «Джона Кеннеди» (CVN-79) ожидается в 2022 году. После этого американских авианосцев на три года станет двенадцать (до декомиссии «Нимитца» в 2025 году).

Вывод из строя «Нимитца», а после (в 2027 году) и «Эйзенхауэра» ненадолго сократит ядро американского ВМФ сперва до одиннадцати, а после – и десяти авианосцев. Ввод же в строй ещё одного гиганта нового типа, «Энтерпрайза» (CVN-80), в 2028 году поднимет баланс до одиннадцати главных ударных кораблей. Следующий великан с электромагнитной катапультой, «Дорис Миллер», начнет свою службу лишь в 2032 году, сменив «Карл Винсон» (CVN-70).

Тем самым, в 2027-2028 годах американские ВМС способны оказаться в нижней точке готовности. В наличии у Пентагона окажутся только десять атомных авианосцев (не считая тех, что в резерве).

Из этих десяти лишь пять-шесть могут оставаться в строю. Прочие будут находиться на обслуживании и на ремонте. Согласно имеющимся планам развертывания, три-четыре из указанных пяти-шести станут прикрывать акваторию Тихого океана (т.е. окажутся нацелены против Китая).

Исторический шанс для Китая?

Последние годы правительство КНР демонстрирует все возрастающие намерения для решительного броска против Тайваня. Осколка прежней китайской государственности, с которым у США с 1954 года заключена серия союзных соглашений о военной помощи. Однако для десантной операции против него, отделенного широким Тайванским проливом, требуется достижение двух условий: господства на море и в воздухе.

Китайская кораблестроительная программа действительно впечатляет. Авианосцы, УДК, эсминцы, корабли прочих типов сооружаются буквально на глазах на верфях Даляни и Шанхая.

С мая по август впервые за 48 лет США вообще оставили на три месяца Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) без авианосного прикрытия. АУГ «Рейгана» (CVN-70) в мае ушел из Японии на Ближний Восток (в зону ответственности 5-го флота). Смена, АУГ «Винсона» (CVN-70), прибыла в зону ответственности 7-го флота только во второй половине августа.

Сами по себе ВМФ КНР ещё недостаточно сильны, чтобы справиться со своими атомными американскими противниками. Два имеющихся в строю корабля, тип 001 и 002, в пределах 55 тысяч тонн водоизмещением, примерно эквивалентны одному атомному «американцу». Не за горами вступление в строй ещё одного, «тип 003», водоизмещением 80-85 тысяч тонн, а также строительство «тип 004» водоизмещением уже свыше 100 тысяч тонн.

Последний, тип 004, предполагается уже в том числе с атомными двигателями. Он предполагается проектировщиками уже сопоставимым по мощи с американскими аналогами.

Однако в сумме указанные четыре китайские авианосца все равно будут уступать по потенциалу американскому АУС из трех авианосцев. Которое также могут поддержать авианосцы сателлитов: британцев, французов, индийцев и, возможно, южнокорейцев (последние также запланировали создание авианосца).

Кроме того, не следует забывать про американские УДК, превращенные сегодня, по сути, в мини-авианосцы. А также про авианосцы, оставленные в резерве до пяти единиц к 2027 году, – которые также могут поставить в строй.

Безусловно, в случае, если на западном побережье в 2027-2028 годах останется боеготово только три американских авианосца – США могут элементарно не успеть выставить АУС на Дальнем Востоке. Ведь авианосцу и его авиакрылу также необходимо некоторое время на развертывание, а задачи присутствия в других уголках планеты никто не отменял. Плюс срок хода авианосного соединения с западного побережья США через Тихий океан может составить до трех недель.

В таком случае в оперативной обстановке в АТР появится небольшая лакуна, временная пауза, достаточная для проведения десантной операции против Тайваня. Плюс США опять, вновь могут оставить дальневосточные воды без авианосного прикрытия.

Однако насколько успешна может быть такая операция (даже не беря в расчет фактор возможного применения ядерного оружия)? У Китая останется от силы два месяца для активных действий против Тайваня. Притом, что последний представляет собой остров-крепость сам по себе, усердно укреплявшийся последние несколько десятилетий.

ВС Тайваня (официальной именуемого «Китайской республикой») сегодня насчитывают около 170 тысяч военнослужащих. По приказу президента в первую же неделю мобилизуется, по самым скромным подсчетам, около 450 тысяч резервистов первой очереди.

Тем самым, спустя неделю после начала мобилизации 23,5-миллионная страна получит 620-тысячную армию. Спустя месяц это значение – число поставленных под ружье, – может превысить миллион человек.

Это – не включая участие США, способных планово перебросить 250 тысяч солдат на Тайвань в первый месяц войны и ещё по 200 тысяч бойцов в два последующие месяца. Не считая подмоги от прочих возможных союзников США в регионе: южнокорейцев, японцев, филиппинцев, австралийцев и прочих. Исключая два месяца (в лучшем случае), потребные для прибытия крупных авианосных сил США, без которых доставка американцами значительных подкреплений на Тайвань окажется сопряжена с определенными трудностями, перед китайскими десантными силами сохранится задача разгрома миллионной группировки тайванских сил на острове.

Видимо, на что-то подобное и рассчитывают в Пекине (что США не успеют). Но штурм острова-крепости с миллионным гарнизоном – достаточно нетривиальная задача и сегодня.

Так, войскам, его защищающим, следует занять обороняемый периметр около 1000 километров. А, учитывая угрозу только со стороны пролива – около 600 километров. То есть, потребуется не более 30 расчетных дивизий, не считая резервных (300 тысяч человек). Силы, которые у Тайваня, как видно выше, будут.

Кроме того, фактор воздушной поддержки никуда не денется. В том числе и от американских союзников в регионе.

Это должно стать самой масштабной десантной операцией за всю историю. Операцией, превосходящей по своим габаритам даже знаменитый «Оверлорд» (высадку англо-американских войск в Нормандии летом 1944 года).

Так, для подавления сопротивления на Тайване китайцам потребуется не меньше, чем двухмиллионная группировка с нормативом снабжения до 150-200 тысяч тонн довольствия в сутки. Для того, чтобы просто закрепиться, им понадобиться не менее полумиллиона солдат и 50 тысяч тонн довольствия в сутки. Плюс перед войсками, высадившимися на остров, встанет ещё задача штурма 6,7-миллионной агломерации Тайбэя-Цзилуна на севере.

Следует отметить, что на сегодня потенциал для такой десантной операции у Китая сомнителен. Реально КНР в наши дни с помощью УДК в первой волне способна перебросить в пределах урезанного танкового корпуса (380 танков), не считая последующих «волн».

Однако, что будет в 2027-2028 годах (когда появится «окно» и когда флот Китая пополнится новыми образцами)? Ведь США могут не включиться в борьбу и по внутренним причинам. Ведь ситуация сегодня в Америке становится все более нестабильной и трудно прогнозируемой.

Сам Китай, по-видимому, рассчитывает на более ранние сроки операции: в 2024-2025 годы.

В 2024 году – выборы на Тайване. В Пекине рассчитывают, что на них пройдет прокитайский кандидат. В таком случае, похоже, в высшем военно-политическом руководстве КНР предполагают провести что-то вроде малокровной операции, аналогичной действиям РФ по присоединению Крыма.

Кроме того, к 2025 году запланирован ввод в строй основного массива килей китайской корабле-строительной программы. В том числе доведение числа эсминцев, – основных надводных ракетных кораблей – до 62 единиц.

Стоит отметить, что прямое военное столкновение для КНР все же нежелательно. Либо вероятно при условии нейтрализации американского флота, или его союзников в регионе.

Так, прозападная коалиция уже сегодня может выставить до 80 эсминцев на Дальнем Востоке, не считая прочих (в том числе авианесущих). У одной только Японии 34 эсминца (и ещё четыре авианесущих «эсминца»). У Южной Кореи – 12 эсминцев (без авианесущих кораблей).

Через несколько лет данное количество может ещё более возрасти. При этой основная часть – примерно две трети, – эсминцев первой линии, которые окажутся в строю в АТР, будут не американские.

Япония, Южная Корея, Австралия, Великобритания, Франция и даже Индия – не считая меньших флотов прочих стран, – могут послать свои военные корабли. Ситуация, крайне нежелательная для КНР и её флотоводцев: столкнутся с соединенной армадой различных государств, состоящей из трех сотен вымпелов, с несколькими сотнями самолетов и вертолетов и 10-15 тысячами ракет, а также 100-150 тысяч моряков и морских пехотинцев на борту.

Однако если США не вмешаются или не успеют вмешаться – появиться шанс. С точки зрения баланса строящихся флотов, он возможен в 2027-2028 годах. С точки зрения политических раскладов, а также завершения китайской кораблестроительной программы, в Пекине рассчитывают на его реализацию пораньше, в 2024-2025 годах.

В таком случае Китай может и рискнуть.

Приложение 1: статус американских авианосцев на 10 ноября 2021 года.

• «Нимитц» (CVN-68) – активен (находится на ВМБ Китсэп-Бремертон; с марта по начало ноября 2021 года находился на ремонте (PIA));

• «Дуайт Эйзехауэр» (CVN-69) – на ремонте (PIA) в Норфолке с августа 2021 года;

• «Карл Винсон» (CVN-70) – активен (находится в Филиппинском море);

• «Теодор Рузвельт» (CVN-71) – на ремонте (DPIA) в Китсэп-Бремертоне с июля 2021 года;

• «Авраам Линкольн» (CVN-72) – активен (вышел на учения в море возле Южной Калифорнии с ВМБ Сан-Диего);

• «Джордж Вашингтон» (CVN-73) – на пятилетнем ремонте (RCON) в Ньюпорте с августа 2017 года;

• «Джон Стеннис» (CVN-74) – на четырехлетнем ремонте (RCON) в Ньюпорте с мая 2021 года;

• «Гарри Трумэн» (CVN-75) – активен (находится на ВМБ Норфолк);

• «Рональд Рейган» (CVN-76) – активен (в октябре вернулся на ВМБ в Йокосуке);

• «Джордж Буш» (CVN-77) – активен (находится на ВМБ Норфолк);

• «Джеральд Форд» (CVN-78) – на шестимесячном ремонте (PIA) в Норфолке с августа 2021 года (первое предполагаемое развертывание – в 2022 году).

Приложение 2: цикл жизни американских авианосцев и переживаемые ими ремонты и обслуживание.

Цикл жизни авианосца ВМФ США, согласно общему правилу, составляет порядка 50 лет. Примерно в середине своей службы, по происшествии почти четверти столетия, он встает на четырех-летний капитальный ремонт, связанный с перезарядкой реакторов, проверкой и обслуживанием всех систем.

Реальный боевой функционал кораблей – сроки нахождения их в различного рода походах и на учениях, а также просто пребывания у причала в состоянии готовности, – не так велик относительно мероприятий по их обслуживанию. Он составляет от 19 до 42% всего времени.

В американской военной терминологии существуют следующие виды ремонтов и работ по обслуживанию:

• Refueling and Complex Overhaul (RCOH). Дословно «дозаправка и полная перестройка». Относится к долгому процессу на военно-морских судах с ядерной установкой, который включает замену израсходованного ядерного топлива, обслуживание, реконструкцию и часто модернизацией всего судна;

• Dry-Docked Planned Incremental Availability (DPIA) — процесс постановки судна в сухой док с производством текущего и капитального ремонта корпуса и оборудования;

• Extended Drydock Selected Restricted Availability (EDSRA) — разновидность работ в сухом доке, включающая в себя различные улучшения некапитального характера, без коренной переработки (покраска, покрытие корпуса, проверка и модернизация систем и т.д.);

• Continuous Incremental Availability (CIA) — работы по ремонту и обслуживанию различных специализированных систем (связанных с заменой и ремонтом компонентов реактора, катапульты, программ и т.д.);

• Planned Incremental Availability (PIA) — плановые ремонтные работы без постановки в сухой док корабля.

Приложение 3: таблицы предполагаемого изменения потенциала флотов США и КНР.

ВМФ Китая:

№ Тип кораблей 2021 2025

1 Авианосцы 2 3-4

2 УДК (универсальные десантные корабли) 10 24

3 Эсминцы 33 62

4 Фрегаты 32 52

5 Корветы 72 72

6 АПЛ (атомные подводные лодки) 20 ≥26

7 ДЭПЛ (дизель-электрические подводные лодки) 46 84

ВМФ США:

№ Тип кораблей 2021 2027

1 Авианосцы 11 10

2 УДК (универсальные десантные корабли) 9 ≥12

3 Десантные корабли-доки (по факту также УДК) 26 ?

4 Крейсера 21 9

5 Эсминцы 70 79

6 Фрегаты – 15

7 Литторальные корабли (по факту корветы) 21 35

8 АПЛ (атомные подводные лодки) 69 ≥70

(с) Илья Топчий

https://schneider-krieg.livejournal.com/48709.html – цинк

https://expert.ru/expert/2021/47/amerikanskiy-flot-slabeyet-kitay-poluchayet-istoricheskiy-shans/ – сокращенная версия на "Эксперте"

Относительно подсчетов есть и другие прогнозы/подсчеты



https://www.nextbigfuture.com/2018/08/148410.html – цинк



https://www.express.co.uk/news/world/1218710/south-china-sea-us-vs-china-naval-power-compared-military-spt – цинк



https://www.dailymail.co.uk/news/article-10182259/China-worlds-largest-navy-new-aircraft-carrier-set-launched.html – цинк

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