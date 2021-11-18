 

«Калашников» поставил Минобороны партию ракет 9М333 для ЗРК «Стрела-10М3»

18.11.2021, 11:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГруппа компаний (ГК) «Калашников» поставила Министерству обороны партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10М3», сообщили в пресс-службе компании.

«ГК «Калашников» успешно завершила изготовление и поставку в Министерство обороны Российской Федерации ЗУР 9М333 в рамках государственного оборонного заказа», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отметили в «Калашникове», ЗУР 9М333 применяется в составе боевых машин 9А34М3 и 9А35М3 зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М3».

Ракета 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. У головки самонаведения ЗУР три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый.

«Ракета способна поражать цели на расстоянии до 5000 м, при этом скорость целей может достигать 679 м/с, а высота полета – от 10 до 3500 м», – сообщили в «Калашникове».

Первая публичная демонстрация ракеты 9М333 прошла в 2020 году в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».

В декабре 2020 года ЗУР 9М333 успешно прошла квалификационные и летные испытания и полностью подтвердила свое соответствие требованиям заказчика, в октябре 2021 года были проведены периодические летные испытания с положительным результатом.

Напомним, в феврале специализированный индийский портал Defense World сообщил, что российский концерн «Калашников» планирует подписать с Индией первый экспортный контракт на новые зенитные ракеты 9М333 для комплексов «Стрела».



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