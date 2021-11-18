В РФ выявили 37,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 37374 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 37374 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4062, Санкт-Петербурге – 2645, Самарской области – 1781.

Всего в стране выявлено 9 219 912 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксирован 1251 летальный исход. За весь период в РФ от коронавируса скончались 260 335 человек.

За последние сутки в РФ полностью выздоровели 36 414 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 919 250 человек.

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Накануне, 17 ноября, в России выявили 36626 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 748.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.