“Красивая женщина”, “Юра – хитрый лис”. Осадчая в облегающей майке без бюстгальтера снялась в объятиях Горбунова

“Праздник близится! Съемки новогодних проектов вдохновляют! Как будто праздник уже стучит в дверь!” – написал он.

Осадчая позировала в объятиях супруга. Она запечатлена в белой майке без бюстгальтера, Горбунов – в белой майке и черном трикотажном кардигане.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

“Красивая женщина”, – отметила подписчица prikhodko.ira.

“Юра – хитрый лис”, – заявила gorskaia852.

Контекст:

Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. В том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Они назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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