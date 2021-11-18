Саакашвили голодает 49-й день. Президент Грузии заявила, что его не переведут в гражданскую клинику

Накануне его навестили медики из специальной комиссии, которую созвала омбудсмен Нино Ломджария.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/430697791759157

Врачи сочли, что Саакашвили пока не требуется реанимация, но нужна интенсивная терапия, и рекомендовали госпитализировать политика в многопрофильную клинику, в которой ему могут оказать полноценное лечение. Об этом сказал член группы, врач Георгий Григолия, сообщает грузинский “Первый канал”. По словам Григолии, у Саакашвили “уже есть изменения в анализах, требующие интенсивной терапии и интенсивного лечения”.

Григолия отметил также, что в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, две недели назад была создана инфраструктура, есть палата интенсивной терапии, которая “достаточно хорошо оборудована”, но в учреждении нет опыта такой терапии.

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на брифинге 17 ноября, что не видит возможности перевести Саакашвили в гражданскую клинику, сообщают “Новости-Грузия”.

Она объяснила свою позицию тем, что Саакашвили не простой заключенный, а бывший президент, поэтому его перевод в гражданское пространство из тюрьмы “содержит множество угроз”.

В то же время Зурабишвили подвергла правительство критике за распространение видеокадров, на которых заснят процесс перевода Саакашвили из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси.

“Распространение видеокадров, которые оскорбляют честь и достоинство, для меня, как президента этой страны, категорически неприемлемы”, – цитирует Зурабишвили “Новости-Грузия”.

При этом она сравнила ситуацию с тем, “как обращались с заключенными в судебной и пенитенциарной системе при бывшем президенте” и заявила, что “нынешняя власть не должна в чем-либо стать похожей на предшественников”. “Бессердечие, насмешки, язвительность и оскорбления неприемлемы не только для меня, но и, я уверена, для всего общества”, – добавила Зурабишвили.

Она также призвала правительство давать обществу “полную, независимую, вызывающую доверие информацию о голодовке”, которую проводит экс-президент, а также сообщать о его состоянии здоровья, режиме питания и анализах.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится 47-й день. По данным украинского омбудсмена, у Саакашвили началась кровавая рвота, ему нужна помощь гастроэнтеролога.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

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