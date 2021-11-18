ОАЭ заказали большую партию Aurus

Объединенные Арабские Эмираты хотят купить большое количество российских автомобилей Aurus, вопрос сейчас обсуждается, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, рассказывая об итогах заседания межправкомисисии двух стран.

«Во-первых, уже коллеги сейчас размещают большой заказ, я не могу сказать количество машин, это в процессе обсуждения и в какой конкретно версии –скорее всего, это будут большие бронированные машины, это будет базовая сделка, помимо того, что было уже приобретено эмиратской стороной», – передает РИА «Новости» слова Мантурова.

Министр уточнил, что «один лимузин уже эксплуатируется».

«Недавно премьер-министра Казахстана встречали на нашем бронированном лимузине Aurus. Я слышал даже, что были обсуждения о заказе Казахстаном. Конкретно сколько и кто будет заказывать, у меня финальной информации не было», – добавил глава Минпромторга.

По словам Мантурова, вопрос открытия шоурума российских люксовых автомобилей Aurus на территории ОАЭ обсуждается.

«Мы только обсудили (открытие шоурума в ОАЭ) – сама идея недавно пришла нам в голову… мы даже не знаем до конца, где это лучше делать. Около аэропорта, или наоборот, ближе к деловой активности, пока это некие наброски, но мы считаем, что это хорошая сама по себе предпосылка и идея о создании таких международных шоурумов», – сказал Мантуров.

Он добавил, что вариант открытия шоурумов в других странах тоже рассматривается. «Идеи приходят по мере развития проекта. Мне кажется, что логично было бы начать с эмиратов, потому что это центр деловой активности Азии, Ближнего Востока и это наши индустриальные и стратегические партнеры. А почему, нет, может быть, в Юго-Восточной Азии потом создать», – объяснил министр.

«Явно не в Европе. С этого мы точно не начнём», – сказал глава Минпромторга.

На данный момент у бренда уже есть два шоурума в Москве: в комплексе «Авилон Легенда», расположенном на территории бывшего ЗИЛа, и в «Москва-Сити» (партнер дилер «Панавто»). В первой половине 2022 года должен открыться шоурум в Санкт-Петербурге, официальным партнером будет дилер Автоdom.

Как рассказал Мантуров, досборка люксовых российских автомобилей Aurus в ОАЭ, вероятнее всего, возможна со стартом производства внедорожников этой марки.

«Я думаю, это (досборка в ОАЭ), возможно, когда мы запустим производство внедорожников, потому что внедорожники крайне востребованы именно в регионе Азии и Ближнего Востока», – рассказал он.

Начнем с центра кастомизации – он может быть под Aurus, помимо шоурума. Центр кастомизации может под Senat, под Komendant и под лимузин может быть. Мы обсуждали такое и коллеги на индустриальном уровне такие моменты обсуждают», – добавил министр.

Ранее газета «ВЗГЛЯД» подробно писала, что российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам.