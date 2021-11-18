 

ОАЭ заказали большую партию Aurus

18.11.2021, 10:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОбъединенные Арабские Эмираты хотят купить большое количество российских автомобилей Aurus, вопрос сейчас обсуждается, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, рассказывая об итогах заседания межправкомисисии двух стран.

«Во-первых, уже коллеги сейчас размещают большой заказ, я не могу сказать количество машин, это в процессе обсуждения и в какой конкретно версии –скорее всего, это будут большие бронированные машины, это будет базовая сделка, помимо того, что было уже приобретено эмиратской стороной», – передает РИА «Новости» слова Мантурова.

Министр уточнил, что «один лимузин уже эксплуатируется».

«Недавно премьер-министра Казахстана встречали на нашем бронированном лимузине Aurus. Я слышал даже, что были обсуждения о заказе Казахстаном. Конкретно сколько и кто будет заказывать, у меня финальной информации не было», – добавил глава Минпромторга.

По словам Мантурова, вопрос открытия шоурума российских люксовых автомобилей Aurus на территории ОАЭ обсуждается.

«Мы только обсудили (открытие шоурума в ОАЭ) – сама идея недавно пришла нам в голову… мы даже не знаем до конца, где это лучше делать. Около аэропорта, или наоборот, ближе к деловой активности, пока это некие наброски, но мы считаем, что это хорошая сама по себе предпосылка и идея о создании таких международных шоурумов», – сказал Мантуров.

Он добавил, что вариант открытия шоурумов в других странах тоже рассматривается. «Идеи приходят по мере развития проекта. Мне кажется, что логично было бы начать с эмиратов, потому что это центр деловой активности Азии, Ближнего Востока и это наши индустриальные и стратегические партнеры. А почему, нет, может быть, в Юго-Восточной Азии потом создать», – объяснил министр.

«Явно не в Европе. С этого мы точно не начнём», – сказал глава Минпромторга.

На данный момент у бренда уже есть два шоурума в Москве: в комплексе «Авилон Легенда», расположенном на территории бывшего ЗИЛа, и в «Москва-Сити» (партнер дилер «Панавто»). В первой половине 2022 года должен открыться шоурум в Санкт-Петербурге, официальным партнером будет дилер Автоdom.

Как рассказал Мантуров, досборка люксовых российских автомобилей Aurus в ОАЭ, вероятнее всего, возможна со стартом производства внедорожников этой марки.

«Я думаю, это (досборка в ОАЭ), возможно, когда мы запустим производство внедорожников, потому что внедорожники крайне востребованы именно в регионе Азии и Ближнего Востока», – рассказал он.

Начнем с центра кастомизации – он может быть под Aurus, помимо шоурума. Центр кастомизации может под Senat, под Komendant и под лимузин может быть. Мы обсуждали такое и коллеги на индустриальном уровне такие моменты обсуждают», – добавил министр.

Ранее газета «ВЗГЛЯД» подробно писала, что российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам.



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