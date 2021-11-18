Специалист назвала полезный и малокалорийный овощ

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18.11.2021, 9:54, Разное
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Анастасия Тараско, диетолог-эндокринолог, пояснила о самом полезном овоще. Стручковая фасоль – продукт, который ценят люди, заботящиеся о своем здоровье.
Специалист объяснила, что овощ приносит пользу всему организму. Стручковая фасоль малокалорийна, в ней около 18 килокалорий, она легко усваивается, включает в себя много микроэлементов и витаминов. Ее рекомендуют вводить в лечебное и детское питание. Добавлять продукт в рацион следует и женщинам, которые планируют беременность, так как в стручковой фасоли много фолиевой кислоты, необходимой для правильной работы репродуктивной системы. Также фолиевая кислота играет важную роль в формировании плода в период беременности.

Доктор добавила, что в фасоли содержатся витамины группы B, витамин C, ниацин и витамин PP. Также имеются микроэлементы – медь, калий, железо. Компоненты принимают участие в кроветворении, потому стручковая фасоль нужна для предупреждения анемии. Продукт можно сочетать с овощами, мясом, в нем огромное количество клетчатки.

Источник: rsport.ria.ru



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