Эндокринолог объяснила, что произойдет с организмом при полном отказе от сахара

Татьяна Бочарова, эндокринолог, рассказала, что случится с организмом при полном отказе от сахара. Медик заявила, что уже через 2 дня человек увидит позитивный результат.

Чаще всего люди не могут ограничить употребление сахара из-за психологических причин. Употребление сладкого в избытке приведет к проблемам здоровья и к изменению фигуры. Существуют традиции и даже привычки есть торт с чаем или круассан с кофе на завтрак, но стоит заменить фруктами конфету, и человек через неделю сможет увидеть результат. Эксперт подчеркивает, что поднимать настроение можно с помощью круп, овощей и фруктов. Дальше возникает стимул продолжать питаться по-новому.

Доктор объясняет, что через 2 дня после исключения сахара из рациона улучшается пищеварение и работа кишечника, происходит стабилизация эмоционального фона. Через неделю станут заметны улучшения кожи, исчезают проблемы со сном, если такие были. Преобразования будут происходить и дальше, поэтому месяц без сахара позитивно отразится не только на фигуре, а и улучшит иммунитет, гормональный фон.

Источник: rsport.ria.ru