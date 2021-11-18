 

Специалисты рассказали, что необъяснимые синяки на теле могут говорить о застое крови

18.11.2021, 9:54, Разное
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Синяки на теле – это признак подкожного кровотечения из-за полученной травмы, но иногда их возникновение невозможно объяснить. В некоторых случаях кровоподтек свидетельствует об определенных болезнях.
Чаще всего наличие синяков говорит о проблемах с кровеносными сосудами, которые утрачивают эластичность из-за старения кожи, гормонов и солнца. Также проблема может быть и в застое крови, который вызывается высоким содержанием вредных компонентов в сосудах или иными сердечно-сосудистыми болезнями.

Как пишет «НьюИнформ», одной из возможных причин проблемы может быть сниженный объем тромбоцитов в периферической крови, который называют тромбоцитопенией. Она может вызываться разными опухолями, инфекциями и болезнями.

Также одной из причин возникновения синяков является замедленная свертываемость крови. Во время нарушения такой функции в организме даже легкое прикосновение к коже вызывает гематому. Еще одним фактором появления проблемы может оказаться нехватка витамина K в организме.

Источник: newinform.com



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