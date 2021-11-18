Анджей Дуда – я сказал президенту Германии, что Польша суверенное государство и сама защитит границу

Польша не будет выполнять никаких положений соглашений, которые были приняты без её участия, потому что она суверенное государство, которое в состоянии самостоятельно решать свою судьбу, заявил в разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером глава Польши Анджей Дуда. Польский лидер удивлён, что такой весомый политик, как Ангела Меркель, решилась на разговор с «господином Лукашенко», который «фальсифицировал» президентские выборы, передаёт TVN24.

АНДЖЕЙ ДУДА, президент Польши: Я заявил господину президенту, что Польша не признает никаких соглашений, которые, как говорится, будут приняты в обход нас. Что если дело дойдёт до каких-то соглашений, которые обязали бы польские власти или которые польские власти должны были бы исполнять, то это будут решения, принятые исключительно нами, то есть в рамках тех форматов, в которых мы непосредственно участвуем, в которых Польшу непосредственно представляют на соответствующем для данного формата уровне.

В связи с этим мы никаких других соглашений не признаем и не будем выполнять их положений, потому что мы не будем выполнять никаких решений, в принятии которых мы не участовали. Мы суверенная страна, которая имеет право решать сама за себя, и мы будем неукоснительно требовать соблюдать это право.



В связи с этим господин президент мне сказал, что разговор канцлера Ангелы Меркель как с президентом Путиным, так и с господином Лукашенко — это, конечно, вызвало моё изумление, потому что действительно никто из серьёзных лидеров с господином Лукашенко, который фальсифицировал президентские выборы, не разговаривал, — что эти разговоры касались исключительно представления жёсткой немецкой позиции. Она заключается в том, чтобы убедить отказаться от штурма границы, чтобы положить конец разжиганию этого кризиса, этой гибридной атаки на границу ЕС.



Я обращаю внимание на этот вопрос о границе ЕС и напоминаю вам, что это не только атака на польско-белорусскую границу, это всё началось с атак на польско-литовскую границу. С этого всё началось. Атакам подвергалась также белорусско-латышская граница. В связи с этим, на самом деле, это атака на границу ЕС, которая на настоящий момент сконцентрирована на этой части границы, которая находится под нашей, польской, защитой.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2021 года.