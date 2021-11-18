В Украине за сутки – более 20,5 тыс. новых случаев COVID-19

“За сутки 17 ноября в Украине: зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 478, медработников – 377)”, – говорится в сообщении.

За минувшие сутки умерли от болезни 752 человека, выздоровели 19 633 человек. В больницу попали 3 907 пациентов.

Днем ранее в стране подтвердили 18 668 новых случаев коронавирусной инфекции и 769 смертей среди пациентов с COVID-19.

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За все время пандемии в Украине: заболело – 3 284 008 человек; выздоровело – 2 704 217 человек; летальных исходов – 79 506.

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

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