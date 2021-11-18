 

В Германии и Чехии зафиксированы рекорды выявлений новых случаев COVID-19 за сутки

18.11.2021, 9:46, Новости дня
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Предыдущий рекорд в Германии фиксировался 11 ноября, тогда выявили 50 196 новых больных.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала эпидемии в Германии подтвердили уже 5,13 млн случаев коронавирусной инфекции и 98 274 смертей среди инфицированных.

Рекордный показатель выявлений новых инфицированных зафиксирован и в Чехии – 22 585 случаев.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала эпидемии в этой стране подтвердили уже 1,93 млн случаев коронавирусной инфекции и 31 709 смертей среди пациентов с COVID-19.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил в эфире местного телевидения, что с 22 ноября в стране введут так называемую баварскую модель карантина – перемещение людей без прививки или справки о перенесении болезни будет ограничено, написало 17 ноября издание iROZHLAS. Правительство Чехии должно утвердить новые меры утром 18 ноября.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В мире, по данным ВОЗ, по состоянию на 18 ноября подтверждено более 254 млн случаев COVID-19, умерло 5,1 млн инфицированных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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