ДТП с полицейским в Харькове. В крови водителя было 2,5 промилле алкоголя, в 13 раз больше нормы

Об этом Общественному 17 ноября сообщил пресс-секретарь территориального управления Госбюро расследований в Полтаве Александр Белка.

“Следователями назначен целый комплекс экспертиз, которые продолжаются. Также устанавливается степень тяжести травм, полученных водителем одного из поврежденных автомобилей”, – отметил он.

По словам Белки, пострадавший находится в больнице. После получения выводов судебно-медицинских экспертов относительно тяжести его травм следователи сообщат полицейскому о подозрении.

Производство открыто по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Вечером 14 ноября в Харькове полицейский из Сумской области въехал в двигавшийся впереди автомобиль. После этого он попытался уехать с места ДТП и врезался еще в две машины. Полицейского и водителя одного из пострадавших авто доставили в больницу.

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