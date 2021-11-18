Россия возглавила организацию “Объединенные города и местные власти”

Пандемия коронавируса стала серьезным стимулом для объединения человечества. Перед глобальной угрозой пришло понимание того, что необходимо отбросить разногласия и начать договариваться. Только так можно справиться с вызовами XXI века.

Организация “Объединенные города и местные власти” стала ярким примером такой кооперации. Она полностью оправдывает свой статус всемирной. В ней состоят 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран мира – это более 70% населения планеты.

По инициативе организации ООН включила в повестку дня по устойчивому развитию Цель 11 – Устойчивые города и населенные пункты. Благодаря объединению муниципалитеты и регионы обмениваются опытом, совместно вырабатывают важные решения.

Тот факт, что такую организацию возглавил представитель России, говорит об успехах нашей страны на международной арене. Это и есть проявление мягкой силы, которая в современном мире зачастую имеет гораздо большее значение, чем военная мощь.

Проблемы городов по всему миру схожи. Муниципалитеты решают вопросы экологии, транспорта, благоустройства и прочего. Обмен опытом и сотрудничество позволяет гораздо эффективнее решать накопившиеся проблемы, не тратя время и ресурсы на поиск решений.

Именно для этого ООН создало всемирную организацию “Объединенные города и местные власти”. Главы муниципалитетов обмениваются опытом решения многочисленных проблем. Так, широкое внедрение велосипеда и велоинфраструктуры в городах мира началось именно с таких обсуждений.

С приходом на пост президента ОГМВ Ильсура Метшина горожане всего мира ожидают от организации новых инновационных идей. Муниципалитеты 140 стран мира будут работать вместе, невзирая на разногласия руководств своих стран. В наши дни новые прорывные инициативы важны как глоток свежего воздуха.