 

Mamba и Bestdoctor узнали, готовы ли россияне ходить на свидания без QR

18.11.2021, 9:36, Разное
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Несмотря на четвертую волну коронавируса, россияне продолжают знакомиться в онлайне и ходить на свидания: 57% респондентов встречаются также активно, как и раньше, а 8% стали встречаться даже чаще.

Следят за новостями о коронавирусе 97,3% опрошенных: они сообщили, что ежедневно читают новости и следят за цифрами заболеваемости. На их настроениях текущая тяжелая ситуация с распространением коронавируса не могла не отразиться: 42,7% респондентов признались, что стали больше заботиться о своем здоровье, чем летом, а 23,8 % испытывают беспокойство за родственников.

Судя по опросу, все рекорды бьет популярность вакцинации: половина участников сообщили, что точно скоро привьются. Столько же заявили, что поддерживают идею обязательной вакцинации. А 16,7% опрошенных ответили, что крепко задумались о прививке. Страх перед новой заразой сильнее.

В рейтинге популярности вакцин стойко лидирует отечественный Sputnik: 77,4% опрошенных “топят” за него, а 13,9% – за “Ковивак”, еще 7%– симпатизируют «ЭпиВакКороне». Зарубежной вакциной привиться хотели бы всего 1,7%.

Сейчас при первом знакомстве пользователи “Мамбы” нет-нет, да и зададут вопрос о вакцинации или наличии антител. Среди опрошенных их четверть. Но 14% напрямую интересуются ковид-статусом партнера, и 0,8% людей без обиняков просят показать QR-код, подтверждающий вакцинацию.

Впрочем, любовь побеждает все. Люди хотят видеться не только в интернете, но и в жизни. Если человек “зацепил”, то от ковид-статуса нового знакомого ничего не изменится. 93,2% опрошенных ответили, что им важна личная симпатия, интерес к личности, внешность и другие качества человека. И только 6,8% способны отменить будущую встречу из-за отсутствия у нового знакомого информации о вакцинации или свежего ПЦР-теста.



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