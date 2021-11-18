В китайских провинциях проходят шествия и карнавалы в честь второй годовщины пандемии коронавируса

В Пекине стартовали всекитайские торжества, посвящённые второй годовщине со дня начала пандемии коронавирусной инфекции. Они продлятся до конца недели.

17 ноября считается официальным днём начала пандемии COVID-19. Именно в этот день к врачу обратился первый пациент с этим заболеванием – 55-летний житель провинции Хубэй, центром которой является город Ухань. Тогда ещё никто не знал, чем он болен и как эта болезнь повлияет на экономику Китая.

– Пандемия коронавируса укрепила влияние Китая в мире, помогла обуздать аппетиты империалистов, дала колоссальный толчок китайской науке, медицинской и иммунобиологической промышленности. Впервые в истории Китая экспорт аппаратов ИВЛ превысил сумму в полтриллиона долларов, а весь мир стал зависеть от наших поставок медицинских масок и экспресс-тестов, – сказал в поздравительной речи глава КНР Си Цзиньпин.

В столицах китайских провинций сегодня прошли многотысячные шествия с драконом, выступления фольклорных ансамблей и парили в небе фейерверки. В течение праздничной недели делегации предприятий и организаций начнут навещать в больницах и на дому немногочисленных оставшихся больных с коронавирусом, а в субботу, 20 ноября, на Олимпийском стадионе Пекина состоится концерт художественной самодеятельности врачей крупнейших клиник страны. В честь медиков также пройдёт парад войск Центрального округа Национально-освободительной армии Китая.

Председатель КНР направил мировым лидерам поздравительные телеграммы с годовщиной пандемии, пожелал им крепкого здоровья и больших успехов. В Кремле сообщили, что пока не получали никаких телеграмм от Си Цзиньпиня.

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