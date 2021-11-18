«У нас, конечно, не Польша, но польские гастарбайтеры тоже есть» – Собянин пригласил мигрантов с белорусской границы в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил решение ситуации, сложившейся на белорусско-польской границе.

Столичный градоначальник считает, что иракским беженцам не стоит с риском для жизни прорываться в Польшу, а лучше приехать в Москву.

– Ситуация на границе носит взрывоопасный характер. Толпы приезжих стремятся попасть в богатые города Европы в поисках лучшей жизни. Я как никто другой понимаю их чувства и желания. Москва всегда славилась своим гостеприимством и мы готовы принять всех мигрантов. У нас, конечно, не Польша, но польские гастарбайтеры тоже есть. Обеспечим каждого беженца жильем, достойной работой и выдадим персональный соцпакет. Приток курдов и сирийцев поспособствует развитию мультикультурализма и укреплению международных связей, а также даст толчок экономическому развитию столицы, — заявил Собянин.

Мэрия Москвы готова организовать трансфер беженцев от границы до российской столицы. Для этих целей Сергей Собянин распорядился зафрахтовать парк самолетов авиакомпании «Победа». В качестве места временного проживания мигрантов планируют расселить в Химкинском лесу на границе Москвы и Московской области. После прохождения процедуры вакцинации и получения российского гражданства все беженцы поступят на работу в ГБУ «Жилищник».

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