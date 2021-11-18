Закрепляет своё наследие — Ким посетил стройку «социалистической утопии»

После очередного длительного отсутствия лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике и посетил город — «социалистическую утопию» Самджиён, пишет The Washington Post. Эта стройка — большой экономический проект Пхеньяна, который разительно отличается от всей остальной страны, охваченной бедностью. По мнению экспертов, так лидер хочет увековечить своё наследие и укрепить режим в преддверии 10-летия своего правления.



Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике более чем за месяц, пишет The Washington Post. Вождь КНДР посетил обновлённый город Самджиён на севере страны, который позиционируется властями как «модель социалистической утопии».

Визит, о котором государственные северокорейские СМИ сообщили во вторник 16 ноября, состоялся в преддверии 10-летней годовщины с того момента, как Ким возглавил страну. Как обращает внимание издание, расположенный на границе с Китаем живописный Самджиён с его новыми лыжными трассами, торговыми предприятиями, медицинскими учреждениями и домами для тысяч семей разительно отличается от остальной Северной Кореи, охваченной бедностью, лишь усугубившейся в условиях пандемии.

Газета объясняет, что Самджиён — важный экономический проект Пхеньяна. Как полагают эксперты, он призван продемонстрировать, что страна процветает, несмотря на международные санкции, введённые из-за северокорейской ядерной программы. Государственные СМИ процитировали слова вождя, что город «отражает благородную преданность, сильную волю и упорный труд» народа КНДР, который «своим путём придёт к процветанию».

Город расположен близ горы Пэктусан, которая имеет большое значение для северокорейской истории и культуры — это родные места Ким Чен Ира, предшественника и отца действующего лидера. Большая стройка в Санджиёне должна была завершиться в прошлом году к 75-летию основания правящей Трудовой партии Кореи, но из-за пандемии процесс затянулся. Визит Ким Чен Ына знаменует финальную стадию работы над проектом, которая должна будет завершиться к концу текущего года.

«Всё это нужно для того, чтобы увековечить наследие Ким Чен Ына по мере приближения 10-летней годовщины его правления. Ким хочет закрепить миф о том, что он располагает небесным мандатом на управление страной», — комментирует эксперт по Корее из Международного центра имени Вудро Вильсона Джин Ли. По её словам, проекты вроде Самджиёна особенно важны для Кима в условиях, когда Северная Корея столкнулась с острым экономическим кризисом в связи с закрытием границ из-за пандемии и прекращением поставок продовольствия и прочих товаров извне.

При этом, как подчёркивает Ли, «в реальности ситуация обстоит так, что в инфраструктуру Северной Кореи вкладывается недостаточно средств — деньги идут на создание ядерного оружия». Оно, по мнению Кима, нужно его режиму для удержания власти и противостояния США. «То малое, что отводится на инфраструктуру, стратегически направляется на проекты, необходимые для поддержания мифологии Кима и его пропаганды», — считает аналитик.

Как напоминает The Washington Post, в этот раз Ким не появлялся на публике 35 дней — самое долгое его отсутствие с 2014 года. Уже долгое время каждый раз, когда северокорейский лидер так «пропадает», начинаются разговоры о возможных проблемах с его здоровьем.

В ходе своего последнего визита Ким также осмотрел сельскохозяйственные районы вокруг Самджиёна и поручил подчинённым более активно проводить научные исследования на предмет выращивания картофеля в «неблагоприятных» горных условиях.