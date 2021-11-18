 

“Юра уже злой”. Солистка Kazka Зарицкая провела ночь с партнером по “Танцам со звездами” Мешковым

18.11.2021, 8:52, Новости дня
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В нескольких роликах (на одном из которых выставлено время – пять утра), 29-летняя Зарицкая показывает своего бывшего партнера по шоу “Танцы со звездами” на телеканале “1+1” танцора Юрия Мешкова. Судя по кадрам, он тоже принял участие в съемках.

“Юра уже злой”, – подписала одно из видео Зарицкая, на котором Мешков в пять утра пытался распутать телефонные провода.

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Скриншот: kazka.band / Instagram


Скриншот: kazka.band / Instagram


Скриншот: kazka.band / Instagram


Скриншот: kazka.band / Instagram


Скриншот: kazka.band / Instagram

Контекст:

Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет. В 2014-м приняла участие в шоу “Голос країни”.

В 2021-м Зарицкая вместе с Мешковым дошли до 10-го эфира шоу “Танцы со звездами” и вылетели из проекта. Певица признавалась, что за пару месяцев тренировок на паркете похудела на 20 кг.

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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