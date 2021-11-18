 

В Хмельницкой области в результате пожара погибло четыре ребенка, включая младенца – ГСЧС

18.11.2021, 8:52, Новости дня
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“17 ноября в 20.33 в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли четыре ребенка (2015-2021 г.р.)”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что пожар потушили жители еще до приезда спасателей. 

“Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 м²”, – добавили в ГСЧС.

Подробности трагедии пока не известны. 

Контекст:

По данным ГСЧС на 17 ноября, с начала года на пожарах в Украине погибли 1 423 и пострадали 1 172 человека. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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