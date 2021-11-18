Известный художник Поярков попал в ДТП в Киеве, второго водителя госпитализировали – СМИ

СМИ приводят показания очевидцев – согласно им, внедорожник Toyota Sequoia Пояркова пытался проскочить на красный сигнал светофора и влетел в Шкоду. Свидетели говорят, что Skoda двигалась на зеленый свет в сторону улицы Елены Телиги. Toyota в это время поворачивала на улицу Белицкую, и Поярков не отдал предпочтение в движении.

Водителя легкового автомобиля госпитализировали, в каком он состоянии, пока неизвестно.

Патрульные сказали журналистам, что признаков алкогольного опьянения у водителей нет.

Фото: novyny.live

Сам Поярков, по словам корреспондентки “Магнолия-ТВ”, заявил, что “это ДТП, так бывает”. Он утверждает, что ехал на зеленый свет.

СМИ сообщают, что Поярков получил травму головы, он жаловался на головную боль, но в больницу не поехал.

https://www.facebook.com/tv.company.magnoliatv/videos/4521514074596656/

—