 

Американский политолог Ливен назвал единственный для Украины способ вернуть Крым

18.11.2021, 8:42, Разное
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Американский политический обозреватель Анатоль Ливен уверен, что у Украины есть только один способ отобрать у России Крым сегодня. Для этого ей необходимо одержать оглушительную победу в вооруженном конфликте.

Изучив Минские соглашения, Ливен обратил внимание, что в них не указаны территориальные претензии Киева к Москве. Аналитик пояснил, что даже при наличии желания Россия не смогла бы обсуждать с Украиной тему принадлежности полуострова, поскольку он был присоединен по желанию большинства жителей Крыма, которое они выразили в ходе референдума в 2014 году, пишет RT.

Кроме того, обозреватель уверен, что даже в случае войны России и США из-за украинских территориальных проблем, за которую выступают лишь “безумные американские политики”, Москва вероятно одержит победу, при этом вооруженный конфликт приведет к тяжелым последствиям для всех. А при военном противостоянии Украины с Россией последняя тем более одержит верх и получит контроль над большей частью украинских территорий, сообщает телеканал “Царьград”

Анатоль Ливен заключил, что Крым сегодня является для Киева неразрешимым вопросом. Эксперт считает, что Украине следует оставить надежды на возвращение этих земель в ближайшее время и отложить эту тему в “долгий ящик”.



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