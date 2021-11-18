Нефть подешевела на ожидании профицита

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться в связи с возможностью ситуации временного профицита сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.58 январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,39%, до 79,97 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI – на 0,66%, до 77,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Снижение цен на нефть началось еще накануне, и тогда же Brent уже опускалась в цене ниже 80 долларов за баррель, впервые с 7 октября. Инвесторы продолжают оценивать просьбу президента США Джо Байдена к китайскому лидеру Си Цзиньпину высвободить резервы нефти.

Кроме того, по словам аналитиков ANZ, которые приводит Wall Street Journal, «медвежий» настрой МЭА и ОПЕК в их ежемесячных отчетах, возможно, повлиял на настроения. «Оба ожидают, что в не столь отдаленном будущем на рынке появится профицит», – добавили эксперты.