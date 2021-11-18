 

Нефть подешевела на ожидании профицита

18.11.2021, 8:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМировые цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться в связи с возможностью ситуации временного профицита сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.58 январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,39%, до 79,97 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI – на 0,66%, до 77,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Снижение цен на нефть началось еще накануне, и тогда же Brent уже опускалась в цене ниже 80 долларов за баррель, впервые с 7 октября. Инвесторы продолжают оценивать просьбу президента США Джо Байдена к китайскому лидеру Си Цзиньпину высвободить резервы нефти.

Кроме того, по словам аналитиков ANZ, которые приводит Wall Street Journal, «медвежий» настрой МЭА и ОПЕК в их ежемесячных отчетах, возможно, повлиял на настроения. «Оба ожидают, что в не столь отдаленном будущем на рынке появится профицит», – добавили эксперты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Помпео: США стремятся снизить зависимость Европы от России

01.10 / Депутаты объединения “Успешный Киев” инициировали предоставление охранного статуса 274 объектам в столице

27.06 / “Было очень бурное обсуждение во внутрипартийном чате”. В “Слуге народа” отреагировали на заявление нардепа Третьяковой о “детях низкого качества”

08.06 / Чурикова отреагировала на участие Бузовой в спектакле МХАТа про Сталина

16.09 / Bloomberg: Kомпания Sandvine расторгла контракт с белорусскими властями

12.09 / Главред “России 24” пожелал коллеге в день рождения, чтобы “Всемирный торговый центр горел к х…ям в этот день всегда”

19.10 / Huawei разделил надвое цену на телевизор Smart Screen SE 55

10.11 / В ВОЗ заявили, что появление новых штаммов коронавируса потребует ежегодной модификации вакцин

15.10 / “Это единственное имя, которое нравится”. Tarabarova рассказала, как назвала новорожденную дочь

14.08 / Компания MediaTek представила однокристальные системы Dimensity 920 5G и Dimensity 810 5G

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика