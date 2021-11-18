Второй в 2021 году пуск ракеты «Протон» перенесли из-за замечаний к разгонному блоку

Пуск ракеты «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» перенесен на шесть дней и состоится 12 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» отложен на 12 декабря», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что техническое руководство выявило замечание к разгонному блоку «Бриз-М» и приняло решение сдвинуть пуск на шесть дней для его устранения.

Это будет второй пуск тяжелой ракеты «Протон-М» в 2021 году.

Напомним, в октябре гендиректор компании « Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» (ИСС, производитель спутника) Николай Тестоедов сообщил, что техническая проблема в приборе на одном из новых российских спутников связи стала причиной переноса его запуска с ноября на декабрь.