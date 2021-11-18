Москвичей предупредили о «барической пропасти»

Атмосферное давление в Москве в субботу рухнет в «барическую пропасть» – до 716 миллиметров ртутного столба, это рекордно низкое значение, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ныряющий циклон «Ульрих», сформировавшийся в акватории Гренландского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения, возьмет курс на Скандинавию. Первые двое суток этот атмосферный вихрь в среднем будет проходит по 1000 км за сутки, а после поворотного пункта в Белом море, попав в мощное струйное течение, скорость которого в верхней тропосфере превышает 300 км/ч, ускорится и на скорости около 50 км/ч к 20 ноября выйдет глубоким центром на столичный регион. В результате, атмосферное давление к 12.00 по Москве субботы рухнет в «барическую пропасть» – понизится с 736 мм ртутного столба до аномально низких величин, и барометры покажут 716 мм ртутного столба», – передает РИА «Новости» слова Тишковца.

По словам синоптика, это почти на 30 единиц ниже нормы, а также существенно (на 5-6 единиц) ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня, которое наблюдалось в 2008 году, и для 20 ноября в Москве составляет 721,8 миллиметра ртутного столба.

«Падение давления за сутки чрезвычайно интенсивное, около 20 миллиметров ртутного столба. Это как будто жители столицы поднимутся на 300-метровую высоту, соизмеримую с такими небоскребами делового центра Москва-Сити, как «Евразия» или «Москва». А уже в воскресенье давление резко подрастет до 731 миллиметра ртутного столба. То есть, это будет ярко выраженная барическая «пила», что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей», – подчеркнул специалист.

Ранее синоптики сообщили, что столбики термометров в столице покажут от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 2 до плюс 3. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 7–12 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.