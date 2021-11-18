 

В домах польской деревни у границы с Белоруссией зажигают зелёный свет для помощи мигрантам

18.11.2021, 8:04, Новости дня
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Некоторые жители польской деревни Дубиче-Церкевне вблизи границы с Белоруссией готовы оказать гуманитарную помощь мигрантам, пробравшимся в Польшу. Инициатива принадлежит местному адвокату, который рассылает сообщения в соцсетях на разных языках, — а жители таких домов зажигают вечерами зелёный свет как сигнал для нуждающихся в помощи, поясняет Euronews.

Наступает ночь — и здесь, в деревне Дубиче-Церкевне на польско-белорусской границе в некоторых домах зажигается зелёный свет. Сигнал для мигрантов, сумевших попасть в Польшу: здесь вам могут помочь.

Инициатива принадлежит местному жителю, адвокату Камилю Силлеру. Он и его соседи готовы подать руку помощи тем, кто отчаянно нуждается в еде, тёплой одежде и других предметах первой необходимости.

КАМИЛЬ СИЛЛЕР, польский адвокат и волонтёр: У нас есть тёплая одежда и обувь. Здесь — пакеты с едой, а это специальное устройство для очистки воды.  

Силлер через социальные сети рассылал сообщения на нескольких языках, чтобы объяснить мигрантам, что зелёный свет означает помощь. Тем, кто с опаской относится к идее Камиля, он говорит, что его цель — не поощрять мигрантов прятаться или продолжать путь, а лишь дать им шанс выжить.

Но не у всех ситуация с мигрантами вызывает сострадание.

ЭУГЕНИУШ ОСТАПЧУК, хозяин таверны: Они рушат наши границы. Они разрушают Польшу. Они же не сами сюда пришли, кто-то их сюда привёз! Там же белорусские солдаты. 

Силлер говорит, что его дело — это капля в море, поскольку тысячи мигрантов нуждаются в помощи. Он призывает разрешить работу в регионе гуманитарным и другим неправительственным организациям.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2021 года. 



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