“Какая же прекрасная, нежная”. Жанна Бадоева распустила волосы и надела платье с разрезом

“В жизни надо уметь правильно расставлять приоритеты. Не опускать руки. Не унывать. Стремиться только к лучшему. И самое главное – уметь ждать, и тогда жизнь обязательно вознаградит вас”, – подписала снимок Бадоева, уточнив, что закончила съемки в Шотландии и “прилетела домой”.

“Какая красивая”, – прокомментировала пост turagent_007.

“Какая же вы прекрасная, нежная!” – считает kda0201.

“Вы удивительная красотка”, – написала chertyonok__13.

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A post shared by Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Она окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, живет в Италии и занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”. Программа выходит на российском “Первом канале”.

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