 

За сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных, еще один получил боевую травму – штаб ООС

18.11.2021, 7:58, Новости дня
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“В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья военнослужащих – удовлетворительное”, – говорится в сообщении. 

По данным пресс-центра, боевики обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм и 120 мм, использовали артиллерию калибра 152 мм,  крупнокалиберные пулеметы и гранатометы разных систем.

Обстрелы велись в направлении Невельского, в районе Новоалександровки, неподалеку от Золотого-4, вблизи Кряковки, возле Причепиловки, в сторону Крымского, возле Марьинки, в направлении Лебединского, в районе Шумов. 

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа “Орлан-10”. Он пересек линию разграничения.

“Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, – сообщили в пресс-центре. 

По состоянию на 7.00 18 ноября, со стороны оккупантов зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня:
вблизи Нью-Йорка стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1241377336354880

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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