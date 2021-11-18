 

Рубль заметно ослабел к доллару и евро

18.11.2021, 7:33, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРубль в начале торгов четверга заметно слабеет и к доллару, и к евро на негативной динамике цен на нефть и большинства азиатских фондовых площадок, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг растет на 15 копеек, до 72,65 рубля, курс евро – на 43 копейки, до 82,30 рубля. Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет в то же время на 0,44%, до 79,93 доллара за баррель. Азиатские фондовые площадки преимущественно снижаются, при этом гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,5%, передает РИА «Новости».



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