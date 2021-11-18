В Раде раскритиковали обсуждение спецопераций на телешоу

Глава пропрезидентской фракции Верховной рады «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина выглядит смешно в глазах партнеров, когда на телешоу идет обсуждение спецопераций.

«Серьезно, мы просто выглядим смешными, когда как страна, я как глава фракции, высокопоставленные чиновники, депутаты, журналисты, вы как политики, сидим в эфире и разговариваем о спецоперациях. Ну бред какой-то. Давайте представим, что есть операция ЦРУ и сидят сенаторы, конгрессмены и друг другу это рассказывают», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24» слова Арахамии.

По словам депутата, украинской власти вообще стоило воздержаться от каких-либо комментариев по данному вопросу. «Когда только начали раскачивать эту ситуацию и спрашивать, была операция или нет, все, что они (власть) должны были сказать – такие операции не комментируются, независимо от того, была операция или не было. Все. И закрыли бы на этом весь эфир. А дальше бы пошли, как положено – по закону», – добавил Арахамия.

Напомним, в расследовании признанного в РФ иноагентом издания Bellingcat (признана «иностранным агентом»​ на территории РФ), раскрывшего детали истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», сообщалось, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась.