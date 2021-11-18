 

В Польше предложили разделить «Северный поток – 2»

18.11.2021, 7:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия может добиться сертификации «Северного потока – 2», если разделит газопровод на две части, сообщил сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась.

Аналитик обратил внимание на «слабость» обновленной Газовой директивы Евросоюза, распространяющейся лишь на территориальные воды страны-члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод. В случае с российским проектом речь идет о Германии, отметил он.

«Податель заявки намекает, что газопровод следует «разделить» на две части: ту, на которую распространяется европейское право (примерно пять процентов) и ту, на которую оно не распространяется (95 процентов)», – передает РИА «Новости» слова Кардася в беседе с Defence 24.

По его мнению, одобрение такого подхода со стороны Европейской комиссии и ФРГ позволит «Газпрому» и его партнерам использовать эксплуатировать «Северный поток – 2» на более выгодных условиях. «Большая часть «Северного потока – 2» окажется выведена из-под действия европейского законодательства. Отпадет необходимость учета норм, которые требуют, например, предоставить доступ третьим сторонам», – подчеркнул эксперт.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2».



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