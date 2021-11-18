Попав в ДТП, мужчина приобрел память как у рыбки Дори

Рыбка Дори из диснеевского мультфильма “В поисках Немо” страдала от проблем с краткосрочной памятью, забывая все, что происходило с ней несколько часов назад.

То же самое случилось в 2015 году с одним мужчиной из Германии по имени Дэниел Шмидт после того, как он попал в ДТП и получил много травм, в том числе черепно-мозговую травму.

Он прошел интенсивную физиотерапию и сеансы логопеда, чтобы восстановить способность говорить, но единственное, что он не смог вернуть, – это память.

Получив черепно-мозговую травму третьего уровня, Шмидт был лишен возможности переносить краткосрочные воспоминания в долговременные, что означает, что всякий раз, когда он ложится спать ночью, он забывает все, что произошло с ним в тот день. Он забывал людей, с которыми встречался, места, которые он посетил, все свои действия.

“Я собирался навестить свою сестру в тот день, когда я оказался в автомобиле на автостраде. Была пробка, и я был последним, кто к ней присоединился. Я сидел там, а потом сзади меня подъехала машина – это была большая семиместная машина с молодой семьей внутри, а ее водитель вообще не заметил пробки. Он врезался в меня на скорости более 80 миль в час. Вся автомагистраль после этого была перекрыта. У меня было много травм, но они не были слишком серьезными. Меня доставили в больницу по воздуху. Я получил тяжелую черепно-мозговую травму – они называют это ЧМТ третьей степени”, – рассказывает Шмидт.

Дэниел Шмидт пережил несчастный случай, который, по мнению экспертов, легко мог бы стать для него фатальным, но в тот день он потерял то, что многие из нас считают само собой разумеющимся, – свои воспоминания.

Даже после того, как Дэниел восстановил контроль над своим телом и снова научился говорить, он не смог вернуться к своей прежней жизни. Он не мог даже вспомнить своих старых друзей и не чувствовал себя связанным с ними, и даже его отношения с тогдашней девушкой стали очень сложными.

“Мне надо было общаться с ней не позднее чем через три дня. Мне нужно было услышать ее голос и нам нужно было пообщаться и увидеть друг друга, иначе бы я забыл ее и когда снова увидел, это было бы для меня как в первый раз”.

Теперь Дэниел ведет списки важных дел, которые он делает каждый день, чтобы быть уверенным, что вспомнит о них на следующий день, но для того, чтобы сформировать какие-то долгосрочные воспоминания о них, ему необходимо ежедневно повторять их в течение более длительного периода времени.

“Если бы мы встречались два дня подряд, Даниэль мог бы нас вспомнить. Но если бы мы пришли две недели спустя, он бы никогда не узнал нас”, – рассказывает Надин Ниман, кинорежиссер, снявшая документальный фильм о Дэниеле Шмидте и его необычной проблеме с памятью. – “Но мы приняли меры предосторожности. Я всегда разговаривала с ним за день до съемок. Он мог запоминать голоса и у него на кухне висела наша фотография”.

У Дэниела и его девушки теперь есть общий ребенок – мальчик и одна из вещей, о которой он сожалеет больше всего, это то, что он начисто забыл когда у него День Рождения. Это одна из вещей, с которой он научился жить, но он признает, что одни дни тяжелее других, и что время от времени он борется с депрессией.

Случай Дэниела Шмидта похож на сценарий классической романтической комедии “50 первых свиданий” с Адамом Сэндлером и Дрю Бэрримор в главных ролях, только его история далеко не так романтична. В конце концов, он и его девушка Катерина расстались, но до сих пор видятся довольно часто, так как Дэниел по-прежнему участвует в жизни своего сына.

Несмотря на то, что Дэниел надеется однажды восстановить свою способность перерабатывать краткосрочные воспоминания в долгосрочные, прогноз не очень обнадеживает. Теперь он стремится помочь другим людям с аналогичными заболеваниями преодолеть инвалидность.