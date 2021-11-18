 

Эксперт Долженков о провокации США против Москвы руками Киева: Хотят втянуть в авантюру

18.11.2021, 6:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам эксперта, США же снова играют в собственных корыстных интересах. Он убежден, что таким образом Вашингтон рассчитывает спровоцировать Кремль на некие действия, чтобы получить возможность ввести очередные жесткие санкции против России.

Политик заявил, что американцы хотят втянуть россиян в какую-то авантюру, чтобы потом воспользоваться этим как поводом для новых ограничений. Долженков полагает, что одной из причин такого поведения
США может быть растущее военное превосходство России. В итоге Вашингтон действует не совсем честными политическими методами для ослабления Москвы, передает РИА ФАН.

Эксперт добавил, что именно Незалежную Соединенные Штаты постараются использовать для осуществления своего плана. Он уверен, что Киев не должен позволять втягивать
себя в эту историю,поскольку пострадавшей в результате останется именно Украина.

Политик объяснил, что военный конфликт на Донбассе могут использовать
как повод для провокаций. Поэтому Украине нужно быть предельно аккуратными. По его слова, Незалежной говорить о каких-то полномасштабных военных действиях в
отношении России вообще нельзя.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Названы самые благоустроенные города России

28.01 / СМИ назвали стоимость вечеринки Ольги Бузовой по случаю 35-летия

25.05 / Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей

17.05 / Путин намерен ввести в России учет домашних животных

12.04 / «Путем приукрашивания действительности»

28.05 / В России вырастут цены на еще один товар

30.10 / Кети Топурия подтвердила беременность в новом клипе

11.03 / Песков рассказал, планируется ли двусторонняя встреча Путина с Зеленским

27.10 / “Не опускает рук”. Адвокат рассказал о состоянии Михаила Ефремова в СИЗО

19.08 / Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча поделилась редкими фото с мужем и старшим сыном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика