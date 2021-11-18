Число смертей от передозировки наркотиками резко выросло в США

За время пандемии число смертей от передозировки наркотическими препаратами в США выросло на 28,5%, следует из данных американских Центров по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Так, с апреля 2020 года по апрель 2021 года от передозировки умерли 100306 американцев – впервые количество таких смертей выражается шестизначным числом. В 2018–2019 годах было более 67 тыс. жертв передозировок, в 2019–2020 годах – около 77 тысяч, передает РИА «Новости».

В период пандемии в среднем от передозировки умирает 275 человек в день. По мнению Washington Post, это вызвано «финансовыми, психологически и жилищными проблемами», связанными с коронавирусом. Отмечается, что от передозировки синтетическим опиатом фентанилом погибло больше людей, чем от всех видов наркотиков вместе взятых в 2016 году, это число превысило 64 тыс. человек.

В 2018 году сообщалось, что семейные проблемы, рост уровня безработицы и экономического неблагополучия в нескольких регионах стали причиной стремительного распространения опиатов по США. За последнее десятилетие гражданские активисты, а затем и ведущие политики, начали говорить о появлении новой эпидемии наркомании в США, которая по мнению ряда исследователей связана с бесконтрольным распространением оксикодона и других обезболивающих на базе опиатов.