Рэпера Young Dolph застрелили в США

В Мемфисе (Теннесси, США) убит рэпер Young Dolph (Адольф Роберт Торнтон-младший), сообщают СМИ.

Владелец магазина, рядом с которым произошло убийство, рассказал, что неизвестные подъехали на машине и застрелили рэпера. Young Dolph записал семь студийных альбомов, на его YouTube-канал подписаны 1,45 млн человек, его треки на Spotify набрали десятки миллионов прослушиваний, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

TMZ сообщает, что в 2017 году Young Dolph был ранен в результате стрельбы у обувного магазина в Голливуде, а по внедорожнику исполнителя выпустили более 100 пуль при стрельбе в том же году.

В марте в США застрелили рэппера Chucky Trill. В 2018 году от огнестрельного ранения в США погиб рэпер Young Greatness.