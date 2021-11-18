 

Украина решила обменять беженцев в польской границы на членство в ЕС

18.11.2021, 6:00, Разное
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Несколько недель подряд на границе Белоруссии с Польшей царит хаос. Тысячи беженцев, выходцев из Азии и Африки, с чемоданами и детьми в охапку ночуют в стихийном палаточном лагере. В ежедневной давке страдают и гибнут люди в то время, пока Белоруссия и Польша осыпают друг друга взаимными претензиями и обвинениями в происходящем.

Наконец благородная Украина откликнулась на проблему и выступила в качестве самоотверженного и готового пожертвовать собственной безопасностью во имя жизни людей.

В Киеве заявили, что готовы принять всех беженцев и милосердно разместить их в своей стране. Правда, с одним небольшим условием. За это Европа должна будет дать Украине членство в ЕС. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает “Радио 1”. Он поблагодарил немецкого депутата за ценный совет и призвал сосредоточиться на членстве Украины в ЕС. Напомнил, депутат бундестага ФРГ Нильс Шмид призвал украинские власти принять беженцев.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Юлия Тимошенко раскритиковала Владимира Зеленского за предложение выплачивать гражданам по тысяче гривен за вакцинацию от коронавируса.



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