 

Ионов день: традиции и приметы 18 ноября

18.11.2021, 6:00, Разное
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История

Церковный праздник 18 ноября чтит святого Иону, которого в миру звали Иоанном. Будущий святой рано осиротел и был взят на воспитание к праведной христианке – жительнице Новгорода. Однажды Иоанн встретил блаженного Михаила, который предрек, что тот станет архиепископом – так и случилось впоследствии.

Сначала Иона принял монашество и стал игуменом, а потом были избран архиепископом. Благодаря его активному содействию был основан храм в честь Преподобного Сергия Радонежского и Соловецкий монастырь. В такой православный праздник, как сегодня, верующие вспоминают все заслуги Ионы.

Что нельзя делать 18 ноября

В этот церковный праздник, как и во многие другие, не стоит начинать новые дела и принимать судьбоносные решения. Этот запрет также касается подписания важных бумаг и совершения любых устных сделок и соглашений. Не полагается в Ионов день и делать серьезные покупки – они могут принести разочарование или быстро испортиться.

Приметы и традиции 18 ноября

На Руси святого Иону всегда считали покровителем семьи, поэтому в такой церковный праздник, как сегодня, всегда молились о счастливом замужестве. А чтобы заветное желание наверняка сбылось, не забывали и о традиции выпить на ночь теплого молока с медом.

Богат этот православный праздник и на погодные приметы. Если в этот день дует северный ветер, значит скоро наступят морозы. Если в ночь на 18 ноября на Луне заметна дымка, стоит ждать затяжной непогоды. Зная, какой сегодня праздник, люди издавна смотрели на деревья: если на них много инея, то будет оттепель. Если же иней покрыл иву, зима будет затяжной. Обилие снега в Ионов день всегда свидетельствует о холодной и снежной зиме, после которой будет урожайное лето.



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