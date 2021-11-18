 

Генпрокуратура попросила Госдуму лишить депутата Рашкина неприкосновенности

18.11.2021, 5:58, Разное
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…после задержания с мертвым лосем в машине.

Генпрокуратура попросила Госдуму лишить депутата КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

В конце октября Рашкина задержали в Саратовской области с мертвым лосем в машине. СМИ писали со ссылкой на источники, что, по предварительным данным, депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии, а в багажнике его машины была туша лося.

Сам Рашкин утверждал, что просто нашел ее в лесу, заметив уезжающую машину. МВД возбудило дело о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК), позже его забрал Следственный комитет.

В тот же день сотрудники полиции сообщили об обнаружении оружия и охотничьего билета на имя Рашкина.

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Валерий Рашкин, лидировавший в Бабушкинском одномандатном округе без учета «электронных» голосов, был одним из инициаторов двух акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму.

Источник: Новая газета



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