Генпрокуратура попросила Госдуму лишить депутата Рашкина неприкосновенности
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…после задержания с мертвым лосем в машине.
Генпрокуратура попросила Госдуму лишить депутата КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
В конце октября Рашкина задержали в Саратовской области с мертвым лосем в машине. СМИ писали со ссылкой на источники, что, по предварительным данным, депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии, а в багажнике его машины была туша лося.
Сам Рашкин утверждал, что просто нашел ее в лесу, заметив уезжающую машину. МВД возбудило дело о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК), позже его забрал Следственный комитет.
В тот же день сотрудники полиции сообщили об обнаружении оружия и охотничьего билета на имя Рашкина.
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Источник: Новая газета
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