Власти Ставрополья заявили о ремонте 40 домов культуры по нацпроекту

Господдержка по нацпроекту «Культура» дала возможность отремонтировать 40 домов культуры на Ставрополье за два года, в 2021 году в крае отремонтируют еще 12 домов культуры, сообщили в пресс-службе губернатора края.

«В 2019-2020 годах выполнен ремонт 40 зданий ДК. Еще 12 – должны быть приведены в порядок в нынешнем году, на девяти из них работы уже окончены. В 2021 году отремонтировано также 14 детских школ искусств, подавляющее большинство которых расположены в сельских территориях. Значимым событием стало открытие после масштабной реставрации Ставропольского театра кукол», – говорится в сообщении на сайте правительства Ставропольского края.

Финансирование нацпроекта за три года на Ставрополье составило около 1,3 млрд рублей. В шести муниципалитетах края начали работу автоклубы, которые совершили с 2019 года 149 выездов с концертными программами в отдаленные территории. В учреждениях культуры обновляют музыкальное оборудование, пополняют библиотечные фонды, создают современные кинозалы.

Уточняется, что с 2019 года в крае открыто 11 модельных библиотек нового поколения. На их базе действуют семейные арт-студии, клубы по интересам, реализуются медиаобразовательные программы, проводятся мастер-классы по цифровой грамотности.