 

Власти Ставрополья заявили о ремонте 40 домов культуры по нацпроекту

18.11.2021, 5:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГосподдержка по нацпроекту «Культура» дала возможность отремонтировать 40 домов культуры на Ставрополье за два года, в 2021 году в крае отремонтируют еще 12 домов культуры, сообщили в пресс-службе губернатора края.

«В 2019-2020 годах выполнен ремонт 40 зданий ДК. Еще 12 – должны быть приведены в порядок в нынешнем году, на девяти из них работы уже окончены. В 2021 году отремонтировано также 14 детских школ искусств, подавляющее большинство которых расположены в сельских территориях. Значимым событием стало открытие после масштабной реставрации Ставропольского театра кукол», – говорится в сообщении на сайте правительства Ставропольского края.

Финансирование нацпроекта за три года на Ставрополье составило около 1,3 млрд рублей. В шести муниципалитетах края начали работу автоклубы, которые совершили с 2019 года 149 выездов с концертными программами в отдаленные территории. В учреждениях культуры обновляют музыкальное оборудование, пополняют библиотечные фонды, создают современные кинозалы.

Уточняется, что с 2019 года в крае открыто 11 модельных библиотек нового поколения. На их базе действуют семейные арт-студии, клубы по интересам, реализуются медиаобразовательные программы, проводятся мастер-классы по цифровой грамотности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / В США обанкротился крупный игрок на рынке сланцевой нефти

29.06 / Минтруд разъяснил порядок перечисления новых выплат на детей

14.10 / Победившая на выборах уборщица обвинила Собчак в заражении ее коронавирусом

13.03 / В Украине от коронавируса вакцинировали более 47 тыс. человек

15.10 / У «Сонного Джо» день не задался — Байден забыл имя сенатора Ромни и снова перепутал, куда баллотируется

28.09 / Криклий рассказал о строительстве четырех украинских аэропортов

20.10 / В Москве задержали подозреваемого в истязании четырехлетней девочки

14.07 / Эксперт: Уход Авакова с поста главы МВД Украины могли согласовать два года назад

13.11 / Ученик из Алтая победил на Международной олимпиаде по физике

12.10 / С 13 октября заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений – МВД Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика