КНДР отказалась работать с «подыгрывающим США» МАГАТЭ

Северная Корея не станет работать с МАГАТЭ, пока агентство «подыгрывает враждебной политике» США, сообщил постпред КНДР при ООН Ким Сон.

На заседании ГА ООН Ким Сон заявил, что его страна «никогда не будет иметь дел с МАГАТЭ, пока оно подыгрывает враждебной политике США» в отношении КНДР. По его словам, агентство «выпускает доклады, которые искажают природу ядерной проблемы Корейского полуострова», передает РИА «Новости».

Так, очередной доклад, по мнению КНДР, содержит неоправданные обвинения в адрес Северной Кореи, которая не является членом агентства. При этом МАГАТЭ не говорит о враждебной политике США и ядерных угрозах в адрес КНДР. Ким Сон считает, что США и союзники Вашингтона используют МАГАТЭ «в своих зловещих целях».

Напомним, КНДР обвинила США в провоцировании гонки ядерных вооружений. Сестра лидера КНДР и заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что мир на Корейском полуострове может быть достигнут, если «выдворить» с него военные силы США, которые периодически способствуют ухудшению отношений между Южной и Северной Кореей.